Basket, successi casalinghi per Olimpia Milano e Tortona in Serie A. Napoli corsara a Cantù

Completate da pochi minuti le prime tre partite di oggi per la terza giornata della Serie A di basket 2026-2027: andiamo a riepilogare brevemente come sono andate.

ARMANI OLIMPIA MILANO-NUTRIBULLET TREVISO 106-77

L’Olimpia Milano torna a sorridere dopo tre ko consecutivi tra Campionato ed Eurolega vincendo al Forum contro la Nutribullet Treviso per 106-77. Partita equilibrata nel primo quarto (27-28), con i campioni d’Italia che nella seconda frazione fanno prevalere la propria forza e con un parziale interno da 33-11 volano addirittura a +21 all’intervallo lungo. La Nutribullet cerca di accennare una timida reazione nella ripresa rosicchiando qualche punto, ma l’Olimpia non cede di un centimetro e conserva venti punti di margine alla terza sirena (80-60). Con il match oramai in cassaforte Milano si può permettere di giocare anche con il cronometro nei 10’ conclusivi, sfondando anche quota cento punti segnati per il 106-77 con cui esulta di fronte al pubblico del Forum per una vittoria ritrovata.

TOP SCORER

Milano: Burnell 19, Diop 15, Cole 14

Treviso: Russell 17, Macura 14, Cappelletti e Champan 12

ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ-NAPOLI BASKET 80-99

Colpo esterno di Napoli che espugna Cantù battendo l’acqua San Bernardo per 80-99 dando continuità ai successi in Eurocup. Padroni di casa che provano a partire bene, con gli ospiti che mettono la freccia sul finire di primo quarto (19-20). Nel secondo parziale i partenopei aumentano l’intensità e toccano anche il +10 (37-47), con Cantù che non molla e rimane in scia dopo 20’ (41-48). Nella ripresa Napoli controlla il punteggio ma i lombardi non ci stanno e mantengono il contatto, rimanendo a -5 dopo 30’ (61-66). Nella frazione decisiva i campani ritrovano fluidità in attacco e soprattutto un break di 13-0 per scappare letteralmente a +23 (67-90), con Cantù che non riesce più a replicare e cede nettamente in casa per 80-99.

TOP SCORER

Cantù: Flagg 21, Moretti 14, Brown e Ventura 9

Napoli: Ramsey 19, Dowtin 18, White 16

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 93-86

L’Unahotels Reggio Emilia rispetta il fattore campo prevalendo al PalaBigi sulla Bertram Derthona Tortona per 93-86. Match tirato fin dalle prime battute, con le due squadre che lottano punto a punto e si ritrovano in perfetta parità dopo 10’ (25-25). Nel secondo quarto la Reggiana prova a dare un primo strappo (47-35), con Tortona che reagisce e mette il naso avanti prima rientrare negli spogliatoi (47-48). Reggio Emilia trova nuovamente fiducia nella ripresa per portarsi ancora davanti (58-55), con la Bertram che morde ancora le caviglie ai padroni di casa al terzo stop (69-67). Partita che rimane in bilico anche nei 10’ decisivi, con gli emiliani che danno fondo alle ultime energie rimaste per il guizzo finale: finisce 93-86, esultano i biancorossi per la vittoria casalinga.

TOP SCORER

Reggio Emilia: Visconti 24, Barford 21, Echenique 17

Tortona: Bortolani 17, Maddox 16, Hubb 13