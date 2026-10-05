Basket, Serie A: Udine espugna Cantù all’overtime, Verona batte Milano al fotofinish

Si è chiusa questa sera la seconda giornata dell’LBA Serie A di basket ed erano due i match in programma. Nel primo match serve un tempo supplementare all’Apu Old Wild West Udine per avere la meglio dell’Acqua S.Bernardo Cantù, mentre a Verona i padroni di casa fermano i Campioni d’Italia con la tripla decisiva di Massinburg.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – APU OLD WILD WEST UDINE 84-85 (d.t.s.)

L’APU parte forte con McGlynn e tocca il massimo vantaggio sul 2-9, ma l’Acqua S.Bernardo reagisce con i cinque punti consecutivi di Miles e la tripla di Christon, che valgono il sorpasso sul 10-9. A cavallo del primo quarto è capitan Moraschini, con un parziale personale di 5 punti, a spingere i brianzoli fino al +6 (24-18). Udine però non molla e, trascinata da un Battle già a quota 19 punti all’intervallo, ricuce lo strappo e riporta la gara in equilibrio all’intervallo lungo, con le due squadre bloccate sul 36-36.

Nella ripresa è Valentine a dare la prima scossa con due triple che valgono il 43-46 per Udine, ma Flagg risponde subito per Cantù e il terzo quarto si chiude 56-58 per i friulani, guidati da Battle (24 punti in 26 minuti). Nell’ultimo periodo l’APU resta avanti di poco, aiutata dal vantaggio a rimbalzo, mentre Cantù si aggrappa a Flagg senza riuscire a ricucire. A 24″ dalla fine Valentine dalla lunetta firma il 74-77, ma capitan Moraschini, dopo due errori, trova la tripla del 77 pari a 0.8″ dalla sirena e manda tutti all’overtime. Nel supplementare Grazulis inchioda l’82-80 e Valentine e Flagg si scambiano due triple, poi Bendzius sbaglia due volte dall’arco e Cantù, a 6″ dal termine, commette infrazione di 24 secondi. Dopo il timeout di coach Vertemati, il runner di Calzavara a 2″ dalla fine regala a Udine la vittoria per 84-85 sul campo di Cantù.

TEZENIS VERONA – ARMANI OLIMPIA MILANO 75-72

Gli scaligeri partono bene con Tobey (4 punti e 7 rimbalzi), ma Milano rientra grazie ai 7 punti in 6 minuti di Diop e si va al 21-21 della prima sirena. In avvio di secondo quarto Verona piazza un 8-0 firmato dalle triple di Andrews e Massinburg, volando sul 29-21, e poi mantiene il controllo con Zampini (8 punti e 4 assist) fino al 40-30. I Campioni d’Italia non mollano e dimezzano lo svantaggio con il contropiede di Flaccadori e i tre liberi di Mathews, chiudendo i primi 20 minuti sotto di sei lunghezze e alla fine del primo tempo del match i gialloblù chiudono avanti 44-38.

Nella ripresa Milano parte meglio e con Flaccadori pareggia 49-49 al 26′, ma la tripla di Melendez risveglia Verona, che chiude il terzo quarto avanti 58-53. Un parziale di 2-10 firmato da Ricci, Guduric e Thompson apre l’ultimo periodo e riporta l’Olimpia avanti fino al 62-66 a 3’30”, ma Melendez con un rimbalzo d’attacco e un recupero su Peters riaccende i padroni di casa per il 67-66 a 1’05”. Tobey domina a rimbalzo (16 offensivi per la Tezenis) e Andrews infila la tripla del 70-67 a 31″, ma Milano pareggia con un libero di Wright e il canestro di Mathews, che sembrano portare tutto all’overtime. Sul possesso decisivo, però, Massinburg si libera di Guduric e sulla sirena firma la tripla del 75-72 che regala a Verona un’esplosiva vittoria.