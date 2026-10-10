Basket, Serie A: negli anticipi vincono Trento e Varese

Si sono disputati oggi due anticipi della terza giornata del massimo campionato di basket italiano. Occhi puntati soprattutto sul Nord-Est, con tre squadre provenienti dal Triveneto, con il derby tra Udine e Trento e, poi, la sfida tra Varese e Trieste. Ecco come è andata.

APU OLD WILD WEST UDINE – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 66-74

Primo tempo senza padroni al PalaCarnera: Udine parte forte e prova la fuga sul 19-14, ma Trento reagisce con un parziale firmato Bigelow e C. Brown, ribaltando l’inerzia e chiudendo il primo quarto avanti 21-23. Nel secondo periodo gli ospiti trovano ossigeno dall’arco con Olivari e toccano il +6, ma i friulani, guidati dai canestri di Valentine e dall’apporto di Calzavara, restano agganciati. All’intervallo il tabellone dice 33-38 per i bianconeri: partita ancora tutta da giocare.

Trento rientra dagli spogliatoi con il piede sull’acceleratore: C. Brown firma il +7, ma Battle tiene a galla Udine, che chiude il terzo quarto sotto di quattro (50-54). Nell’ultimo periodo Cattapan dà lo strappo agli ospiti (52-60), poi Valentine dall’arco e gli affondi di Battle e McGlynn riportano l’Old Wild West in parità sul 60-60, a meno di 5′ dalla fine. Il finale però è tutto bianconero: Olivari ritrova le mani calde, Niang risponde dall’angolo a Bendzius e, con D. Brown, Trento chiude i conti in transizione. Termina 66-74.

OPENJOBMETIS VARESE – PALLACANESTRO TRIESTE 85-84

Al primo intervallo a Masnago Varese è davanti di un soffio, 40-38, al termine di un tempo dai continui cambi di inerzia. I padroni di casa piazzano un 9-0 che vale il 19-15 al primo quarto, e arrivano anche al +9 con Alviti e Hale. Trieste però non molla: con Ross e Galloway rimonta e firma un parziale di 2-16 che vale il sorpasso sul 26-29. Nel finale Della Valle riaccende l’Openjobmetis, e Duke e Hale mettono il canestro del nuovo vantaggio: si va negli spogliatoi con tutto ancora in gioco.

Varese rientra dall’intervallo con un 18-5 che porta Della Valle e compagni sul 58-45, ma Trieste risponde con le penetrazioni di Ross e il canestro sulla sirena di Galloway, che vale il 61-58 al 30′. Nel quarto periodo i lombardi allungano di nuovo fino al +10 (78-68), poi Jones ricuce lo strappo con sei punti consecutivi e Della Valle riporta il vantaggio a sette lunghezze (81-74) a due minuti dalla fine. Gli ospiti non si arrendono: tornano a -2 e, dopo il libero di Alviti per l’84-81, Jones firma la tripla del pareggio. Nell’ultimo possesso Della Valle va in lunetta per tre tiri e ne segna uno: basta per far esultare Masnago. Finisce 85-84.