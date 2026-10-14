Basket: Sergio Mattarella presente in tribuna per Italia-Turchia a Roma

Con un breve, conciso, ma chiaro comunicato, la Federazione Italiana Pallacanestro ha emesso poco fa un annuncio storico: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su invito del numero 1 della FIP Gianni Petrucci, sarà presente in tribuna al PalaEur di Roma il prossimo giovedì 26 novembre per la sfida di qualificazione ai Mondiali del 2027 tra Italia e Turchia.

Non si era mai verificata la presenza del primo cittadino in un incontro della Nazionale di basket, come sottolinea lo stesso comunicato della Federazione. Una prima volta che supera i confini del tempo, in sostanza, e riconferma l’attenzione particolare allo sport che sempre ha caratterizzato i due settennati di Mattarella al Quirinale.

L’Italia, contro la Turchia, ritroverà il PalaEur dopo più di 19 anni dall’ultima volta, e nel complesso ne saranno invece passati 35 dall’ultima partita ufficiale giocata nell’impianto di Viale dell’Umanesimo, che sovrasta Via Cristoforo Colombo. Era il tempo degli Europei del 1991, quelli organizzati nella Capitale e che videro l’Italia d’argento proprio contro la Jugoslavia, che però stava iniziando in quei giorni il proprio disfacimento e i suoi anni più tragici.

In questa particolare fattispecie, l’Italia arriva da una seconda fase in cui ha perso in Bosnia-Erzegovina e contro la Serbia, ma si trova ancora con un margine di sicurezza relativa nei confronti della Lituania, la principale avversaria per la qualificazione. La Turchia è invece imbattuta fino a questo momento, con otto successi su otto tra prima e seconda fase.