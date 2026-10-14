Basket, sconfitta per la Maxima Roma in EuroCup: ko con Tenerife

La Maxima Roma esce sconfitta dalla trasferta iberica contro Tenerife in EuroCup! I capitolini cedono a La Laguna per 96-71 nella terza giornata del girone B per la regular season 2026-2027, in un match in salita fin dalle prime battute, con gli uomini di coach Matteo Cotelli che hanno provato a tenere la sfida aperta ma senza riuscire ad impensierire più di tanto gli spagnoli.

15 punti equamente divisi tra Ethan Happ e Giorgi Shermadini tra le fila di Tenerife, con 13 punti di Jaime Fernandez e la doppia doppia accarezzata da Marcelinho Huertas con 6 punti e ben 9 assist – Hunter Tyson top scorer per la Maxima con 14 punti, con 13 punti 9 rimbalzi di Gora Camara e 12 punti di Xavier Moon ultimi ad arrendersi per i romani.

Padroni di casa che escono benissimo dai blocchi con un break di 7-0, con Miro Bilan che mette a referto i primi punti per la Maxima (11-3). Tenerife tiene i giri del motore alti e vola anche a +15 con un altro parziale (18-3), con Camara e Moon che cercano di scuotere Roma (18-7). Salgono anche le percentuali dall’arco per entrambe le squadre (26-12), con Xavier Moon che appoggia per il 26-14 che chiude il primo quarto.

Nella seconda frazione la Maxima sembra aver trovato maggiore fiducia e rosicchia qualche punto grazie al trio Brown III-Veronesi-Lemar fino al -4 (27-23), con Happ che sale in cattedra e risponde per gli iberici (32-25). Roma rimane intorno alla doppia cifra di svantaggio con le segnature di Bilan e Tyson (43-33), col 2/2 di Shemardini a cronometro fermo che vale il 45-33 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa Tenerife torna a spingere e con un altro break di 7-0 per accarezzare i venti punti di margine (52-35), con Giovanni Veronesi e Aaron Holiday che rispondono per Roma (52-40). Uno-due di Jaime Fernandez seguito da Marcelinho Huertas e +21 (63-42), con la Maxima che non vuole mollare e si affida ai canestri da lontano di Hunter Tyson e Mirza Alibegovic per il 65-48 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo i capitolini cercano di tenere la partita ancora aperta continuando a colpire dalla distanza con Lemar e Moon (74-59), con Tenerife che non si scompone e ristabilisce prontamente il +20 grazie a Fernandez e Huertas (79-59). I padroni di casa non calano l’intensità e continuano ad incrementare il margine con la bomba di Abromaitis (87-61), con Camara e Brown III che cercano di limitare i danni il più possibile. Un canestro da due per parte di Camara e Shermadini fissa il punteggio finale sul 96-71 con cui la Maxima Roma cede in trasferta a Tenerife in EuroCup incassando la seconda sconfitta stagionale.