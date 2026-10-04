Basket, prima vittoria della BC Roma in Serie A. Successi di Virtus Bologna e Venezia

Dopo i due anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Treviso e Napoli, la domenica della Serie A di basket si è aperta con la prima storica vittoria della BC Roma. La squadra capitolina ha dominato contro la Bertram Tortona con un clamoroso 108-70. Un +38 impressionante e maturato soprattutto in un secondo tempo da 52-26 in favore di Roma. Il protagonista principale è sicuramente Nico Mannion, che ha sfiorato la doppia doppia con 19 punti e 9 assist, ma importanti anche i 19 punti di Marko Simonovic. Per Tortona una partita da dimenticare in fretta, nonostante i 15 punti di Dante Maddox.

Fa festa la BC Roma, mentre l’assapora la Maxima, che va davvero vicina al colpaccio in quel di Bologna. Alla fine vince la Virtus, all’ennesimo arrivo in volata della sua stagione, per 98-89. Uno scarto forse anche un più bugiardo di quanto ha detto il match, con Roma che ha avuto la tripla del pareggio a 40 secondi dalla fine. Ancora una volta è Marcus Carr a prendere per mano la Virtus, segnando 21 punti, sedici nel solo ultimo quarto da 33-21 per Bologna. Alla Maxima non sono bastati i 18 punti di Brynton Lemar.

Insieme a Napoli, Treviso e Bologna a punteggio pieno c’è la Reyer Venezia, che fa sua una partita complicata sul campo della Pallacanestro Trieste, vincendo 87-82 con un ultimo quarto da 28-20. Il miglior marcatore di Venezia è Glynn Watson con 17 punti, ma un ottimo contributo lo ha dato anche Leonardo Candi con 15 punti, mentre per Trieste ci sono stati 18 punti di Colbey Ross.

Ancora senza Amedeo Della Valle, ma con la prima vittoria in tasca della stagione per la Openjobmetis Varese. La squadra lombarda ha espugnato il campo della Longobardi Scafati Basket per 85-77 grazie soprattutto ad un clamoroso Hunter Hale da 25 punti. Per i campani, invece, il migliore è stato Garrett Nevels con 21 punti.

RISULTATI 2^ GIORNATA SERIE A BASKET

Dolomiti Energia Trentino – Nutribullet Treviso 90-93 (giocata ieri)

Napoli Basketball – UNA Hotels Reggio Emilia 99-93 (giocata ieri)

BC Roma – Bertram Derthona Tortona 108-70

Longobardi Scafati Basket – Openjobmetis Varese 77-85

Pallacanestro Trieste – Umana Reyer Venezia 82-87

Virtus Costa Bologna – Maxima Roma

Acqua S.Bernardo Cantù – APU Old Wild West Udine (domani ore 20.00)

Tezenis Verona – Armani Olimpia Milano (domani ore 20.45)