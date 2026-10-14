Basket, Napoli vince ancora in EuroCup. Battuto lo Slask Wroclaw

Continua l’imbattibilità del Napoli Basket in questo inizio di stagione. Tra Serie A ed EuroCup la squadra di Jasmine Repesa non ha ancora perso e questa sera ha centrato un’altra vittoria nella terza giornata di EuroCup. Un successo arrivato in terra polacca contro lo Slask Wroclaw con il punteggio di 86-82 al termine di una partita decisamente equilibrata e che Napoli è riuscita a fare sua negli ultimi cinque minuti con un finale da grande squadra.

Il migliore della formazione campana è stato Markel Brown con 15 punti, ma in doppia cifra chiudono anche Jeffrey Dowtin (14) e John Petrucelli (10). Ai polacchi non sono bastati i 22 punti di Devin Robinson.

Dopo un inizio tutto per i polacchi (8-3), Napoli si riprende e alza il ritmo in attacco, chiudendo avanti alla prima sirena di quattro punti (18-22). L’equilibrio persiste anche nella seconda frazione ed all’intervallo il tabellone segna 40-37 in favore di Napoli.

Il terzo quarto è più per i padroni di casa, che tentano anche di allungare portandosi sul +5, ma il finale è tutto di Napoli che trova giocate importanti da Caruso e Faggian che impatta sul 61 pari prima dell’ultimo quarto. Si resta in equilibrio fino a cinque minuti dalla fine, quando le giocate di Brown e Dowtin fanno la differenza. Finisce 86-82 per Napoli che fa ancora festa.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

SLASK WROCLAW – NAPOLI BASKET 82-86 (18-22, 19-18, 24-21, 21-25)

Slask: Hickey 7, Parsons 9, Luc 2, Robinson 22, Wrzeszcz, Scruggs 10, Kulikowski 4, Moore 13, Egbunu 6, Sternicki 3, Czerniewicz, Niziol 6

Napoli: Spissu 5, Seljaas 6, Dowtin 14, Faggian 6, Petrucelli 10, Sankare 4, White 11, Brown 15, Tarczewski, Caruso 8, Ramsey 7