Basket: Napoli rimonta e poi rischia a Tortona, ma vince nel mezzogiorno di Serie A

Brividi fino all’ultimo alla Nova Arena, ma alla fine a vincere sul parquet piemontese è una Napoli che, anche nell’anticipo del mezzogiorno, correi suoi buoni brividi, ma emerge da una partita davvero spettacolare. 90-92 il punteggio finale con sette partenopei in doppia cifra, Markel Brown che al di là dei 12 punti è il vero uomo partita e Marco Spissu che sfiora la doppia doppia con punti e assist (11 e 9). Dall’altra parte non bastano i 23 di un encomiabile Giordano Bortolani.

Pronti via, e chi scappa via subito è Tortona, con Durham, Jallow e Olejniczak che insieme a Durham sono autentici trascinatori di questa Bertram, autrice di un 14-4 talmente feroce da costringere Repesa al timeout. Napoli dal torpore non riesce a svegliarsi, Tortona continua a spingere e lo fa con Hubbe da tre e poi i liberi di Eboua per il 19-7. La squadra di casa riesce sostanzialmente a gestire e a chiudere i primi 10′ avanti 26-19.

I bianconeri continuano a mantenere il controllo della situazione abbastanza a lungo, chiudendo un break di 0-8 di Napoli con Bortolani. C’è anche dello spettacolo con Hubb che tira da tre in allontanamento, mentre Spissu e Brown provano a scuotere i partenopei. Dowtin, però, commette fallo sulla tripla di Bortolani che risponde con tre liberi, poi Hubb firma il 40-28. C’è anche il 42-28 di Olejniczak e poi il 44-28 lo firma Maddox ancora dall lunetta. Sotto di 16, Repesa chiama ancora timeout e stavolta una reazione, specie a rimbalzo, la ottiene: Dowtin e Seljaas riavvicinano gli ospiti, ed alla fine anche con l’aiuto di Ramsey all’intervallo è 47-41.

Si riparte con Seljaas che accorcia ancora per una Napoli ormai a contatto. Vicina, sì, ma ancora non abbastanza da portare al sorpasso, perché con Ramsey che sale di giri da una parte dall’altra c’è ancora Hubb carico per il 57-51 Bertram. Napoli, però, non cede in nessun modo: White e poi Caruso riportano i compagni sul 59-56, e alla fine è Petrucelli a siglare la parità a quota 62. Faggian, con due liberi, sigla il sorpasso, Eboua con la stessa moneta pareggia, ma ad avere l’ultima parola è Caruso con il 2+1 del 64-67 a fine terzo quarto.

Caruso e Petrucelli sono gli uomini che provano a far andare via il club ospite, mentre Bortolani è impegnato in una specie di one man show per tentare di tenere Tortona con qualche speranza. Per buona misura il compito gli riesce, perché a 5′ dalla fine il punteggio è ancora 74-78, e poi ancora Jallow sigla il -2, poi il -1 dalla lunetta. Dowrin e lo stesso Bortolani si scambiano le triple, ma un colpo importante lo assesta Ramsey per l’82-86 a -2’30”. Il finale diventa incertissimo, con Bortolani che continua a realizzare senza sosta e viene anche aiutato da Jallow prima e dal tabellone poi: a 1′ dal termine è 90-91. Si susseguono gli errori nel finale, White fa 1/2 a 9″ dalla fine, Bortolani penetra per l’overtime, ma sbaglia.

BERTRAM TORTONA-NAPOLI BASKETBALL 90-92

TORTONA – Eboua 8, Hubb 15, Gorham* 7, Pecchia, Alibegovic 5, Di Meo ne, Bortolani 23, Olejniczak* 11, Maddox* 3, Gazzotti ne, Jallow* 12, Durham* 6. All. Fioretti

NAPOLI – Spissu 11, Seljaas* 9, Dowtin* 10, Ferrara ne, Faggian* 2, Petrucelli* 10, Sankaré, White 10, Brown 12, Tarczewski 2*, Caruso 13, Ramsey 13.