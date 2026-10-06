Basket, Napoli non si ferma e vince anche il secondo match in EuroCup

È un inizio di stagione da incorniciare quello che sta vivendo il Napoli Basket. I partenopei hanno oggi firmato il quarto successo consecutivo (tra campionato e coppe) battendo in trasferta i montenegrini del Buducnost VOLI nella seconda giornata di EuroCup 2026-2027. Napoli ha alzato il ritmo nel secondo quarto e grazie soprattutto ad una percentuale altissima dall’arco (50%) è riuscita a creare un gap irrecuperabile. Punteggio finale di 75-93 per i campani con Zac Seljaas top scorer del match con 23 punti.

Il match inizia su ritmi piuttosto blandi. Al primo canestro di Seljaas, Buducnost risponde con quattro punti consecutivi. Dowtin Jr trova subito il pareggio ma i montenegrini vanno avanti di quattro grazie a Molinar. Seljaas accorcia ed è Caruso a trovare il sorpasso partenopeo. Alla tripla di Ferrel risponde Petruccelli ed ancora con Caruso Napoli rimane avanti di uno. White e Faggian aprono il gap ed i campani sono avanti di 6 dopo 10′ (19-25).

Napoli apre il secondo quarto continuando a segnare da tre con Brown prima che Buducnost accorci fino al -5. Seljaas e Petruccelli non sbagliano dall’arco e la compagine italiana si porta agilmente sulla doppia cifra di vantaggio. I montenegrini cercano di rispondere con Morgan ma Napoli continua ad avere percentuali alte da tre e riallunga con il solito Seljaas e Spissu. Il sardo ne piazza due di fila e Petruccelli porta sul +20 i campani. All’intervallo lungo Napoli conduce 33-53.

Nella ripresa Napoli continua a spingere sull’acceleratore. Petruccelli segna quattro punti consecutivi ma Buducnost cerca di riaprire il match con la tripla di Ferrell (-18). Seljaas risponde subito con la stessa moneta e con Spissu i campani si portano sul +23. Ferrell e Smith cercano di riportare sotto la squadra di casa ma i sei punti di fila di White tengono distanti i balcanici. Alla fine del terzo quarto Napoli è avanti di 24 punti (51-75).

Buducnost parte forte nell’ultimo quarto ed infila subito un parziale di 9-2 che vale il -17. Seljaas interrompe il digiuno napoletano e White ristabilisce il +19 a 3’48” dall’ultima sirena. È ancora Seljaas, grande protagonista del match, a firmare la sua quarta tripla che chiude definitivamente la disputa. Gli ultimi minuti servono solo a decretare il punteggio finale. Napoli passa per 75-93 e sigla la seconda vittoria consecutiva in EuroCup.