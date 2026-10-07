Basket, Milano obbligata ad una reazione in Eurolega contro il Maccabi

La stagione è appena cominciata ma in casa Olimpia Milano si avverte già una particolare tensione. Le ultime sconfitte contro Baskonia e Verona hanno aperto una piccola crisi all’interno della squadra di Peppe Poeta, che è chiamata ad una pronta reazione e ad una risposta positiva sul campo neutro di Belgrado, che ospita le partite casalinghe del Maccabi Tel Aviv, prossima avversaria in campo europeo per l’Olimpia.

Una sfida quella di domani sera (palla a due alle ore 18.00) già molto importante per Milano che affrontano un’altra squadra in grande crisi e che ha cominciato malissimo la propria stagione. Infatti gli israeliani sono ancora alla ricerca della loro prima vittoria, dopo tre sconfitte, anche particolarmente brutte, contro Asvel (84-74) e Panathinaikos (90-67) in trasferta e Besiktas (93-109) “in casa”.

Partita dunque già vitale per due formazioni che hanno sicuramente nella qualificazione al Play-In un obiettivo e che invece si trovano già ad inseguire, quasi obbligate a non sbagliare ulteriormente. Milano non ha sfruttato sulla carta un inizio morbido (Partizan, Virtus, Baskonia), considerando che nelle prossime due settimane arriveranno al Forum squadre del calibro di Real Madrid, Dubai e Barcellona, con il rischio dunque di poter vedere già compromessa tra un mese tutta la stagione europea se non c’è un cambio di rotta.

Contro Verona è stato preoccupante soprattutto l’atteggiamento, con i consueti blackout che non sono davvero accettabili per una squadra che ha determinati obiettivi. Anche con il Baskonia, dopo la rimonta ed il sorpasso, si è completamente spenta la luce e non c’è stata nessuna reazione tecnica ed emotiva. Non mancano poi i problemi anche tattici, con il reparto play/guardie sotto la lente di ingrandimento, con una Milano a cui manca terribilmente un giocatore alla Armoni Brooks oltre ad una difficoltà attualmente evidente della coppia Cole/Thompson in cabina di regia.

Così Peppe Poeta ha presentato la sfida di domani: “Dobbiamo innanzitutto ritrovare l’entusiasmo smarrito nelle ultime due gare e giocare insieme, con ritmo, ad un passo gara che sia più elevato, contro una squadra motivata e di talento”.

Forse è esagerato dirlo e pensarlo, ma potrebbe anche non esserci un domani per l’Olimpia dopo questa partita. Si tratta vero solo della quarta giornata, ma è già probabilmente uno snodo fondamentale della stagione europea di una Milano che deve ritrovarsi per non perdersi ulteriormente nella crisi in cui è caduta.