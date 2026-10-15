Basket: Milano dai mille volti, ma Dubai contiene la rimonta dell’Olimpia in Eurolega

Dai due, tre, forse pure quattro volti: questa è l’Olimpia Milano in campo stasera. Arriva la quinta sconfitta in Eurolega per l’Armani di Peppe Poeta, sconfitta anche dal Dubai Basketball per 97-101 dopo aver ben guidato nel primo quarto, avuto dei grossi problemi difensivi molto a lungo e poi cercato una rimonta finale quasi senza senso. Non bastano i 21 con 13/14 dalla lunetta di Garrison Mathews, dall’altra parte Dwayne Bacon fa 29 e mette il sigillo sulla vittoria ospite.

I primi minuti sono anche piuttosto buoni per Milano, che parte convinta, e trova soprattutto un’ottima fiammata da Cole e Mathews con l’aiuto di Wright, che da soli nei primi minuti spingono decisamente l’Olimpia fino a un brillante +11 (18-7). Dubai sembra sostanzialmente distratta, ma basta poco a Xavi Pascual per rimettere i suoi con la testa sul parquet del Forum e, di conseguenza, sulla partita. A far reagire il club emiratino è Bacon, ma soprattutto ciò che ne nasce è il suo totale dominio su un parziale spettacolare, di 0-16, che manda Dubai avanti di cinque punti. A reagire è Bolmaro, che con cinque punti di fila agguanta la parità, ma Okobo e Diakite portano Dubai sul 23-29 dopo 10′.

L’Armani riesce anche a tenere un buon ritmo a inizio second quarto, rispondendo colpo su colpo ai canestri di Bertans e Okobo con l’accoppiata Peters-Bolmaro a occasionali tinte di Guduric. Lentamente, però, lo stillicidio offensivo di Dubai riesce a dare i suoi frutti: Kabengele schiaccia, domina vicino a canestro, fa quello che faceva a Venezia e colpisce anche da tre. Risultato: 38-49 che poi diventa 38-52 con la tripla di Bacon. L’Olimpia riesce a risalire un po’ con Hall e Wright, anzi in realtà lo fa più di un bel po’ con un gioco da tre punti di Mathews (che ci si sta abituando), ma alla fine ancora Kabengele fissa il risultato di metà gara sul 49-56.

Si riparte con l’Olimpia che di nuovo cerca di rientrare con la coppia Wright-Cole, ma l’altro Wright, quello di Dubai, apre il cancello e lascia uscire i buoi, che sarebbero Blossomgame, Kabengele e Bacon, capaci di far diventare 17 i punti di vantaggio ospiti. Ed è proprio Bacon quello che non si ferma più, colpendo da qualunque posizione. Blossomgame lo aiuta, si arriva sul 60-80 e a quel punto il pubblico di fede Olimpia perde la pazienza e procede a fischiare, scena che peraltro si andrà a ripetere. Il terzo quarto termina sul 68-83 con un paio di liberi di Booker.

Quando Milano scende di nuovo a 20 punti di distacco, il timeout di Poeta fa sì che arrivi un’altra dose di fischi dalle tribune, ma incredibilmente la situazione rischia di girare in maniera più favorevole all’Armani. Dubai, di fatto, rallenta e si distrae, concedendo a Mathews, Ricci, Peters e Thompson le chiavi per iniziare a credere a una rimonta quasi impossibile. Il divario rimane però a lungo attorno ai dieci punti, fino a un altro giro di distrazioni ospite che porta fino al 93-98 i padroni di casa, con Mathews che si erge a protagonista. Wright segna anche i liberi del -3 dopo la tripla sbagliata da Hall, Bacon fa 1/2, Wright segna da rimbalzo in attacco, ma Bacon fa il necessario 2/2 per chiudere la porta a un secondo dal termine.

ARMANI OLIMPIA MILANO-DUBAI BASKETBALL 97-101

MILANO – Burnell*, Cole* 14, Mo. Wright* 16, Diop, Bolmaro 11, Thompson 4, Ricci, Hall* 6, Guduric 3, Mathews* 21, Peters 12, Booker 9. All. Poeta

DUBAI – Okobo 10, Bacon* 29, Blossomgame 14, Mintz*, Bertans 11, Kondic ne, Kabengele* 18, Diakite 2, Shengelia* 4, Mc. Wright* 6, Petrusev 7, Walkup. All. Pascual