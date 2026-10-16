Basket, mezzogiorno di fuoco con Napoli-Milano. Venezia va a Roma, Bologna ospita Scafati

La quarta giornata della Serie A di basket si apre domani con un anticipo pomeridiano. La BC Roma, infatti, ospita la Reyer Venezia in una delle sfide più interessanti di questo turno di campionato. Entrambe sono reduci dalle fatiche di coppa, ma soprattutto vogliono riscattare il ko dell’ultima giornata di A, con la BC sconfitta di misura nel derby e con la Reyer ko nel finale contro la Virtus Bologna. Una partita che può dire molto sulle ambizioni di una Roma che è ancora in fase di costruzione, ma che potrà contare su Kelly Olynyk, che ha già fatto il suo esodio in EuroCup. Dall’altra parte c’è una Venezia che avrà una doppia trasferta romana in questi giorni, visto che prima se la vedrà con la BC in A e poi affronterà in Europa anche la Maxima.

Fari accesissimi sull’anticipo del mezzogiorno domenicale, che è forse la partita più attesa di questa giornata. Da una parte una Napoli scatenata ed ancora imbattuta in stagione tra Serie A ed EuroCup, dall’altra un’Olimpia Milano in crisi nerissima e con la panchina di Peppe Poeta che è diventata bollente. Napoli sembra lanciatissima e questo è l’esame di maturità definitivo per la squadra di Repesa; mentre Milano deve assolutamente dare un segnale dopo le due sconfitte in Eurolega e soprattutto una situazione all’interno della squadra veramente preoccupante, con le critiche su giocatori e allenatore che sono accesissime.

Il pomeriggio della domenica è ricco di partite e si apre con l’interessante scontro tra Trento e Varese, con due formazioni sicuramente con ambizioni, ma che stanno cercando una loro vera e propria dimensione. Subito dopo la buona Treviso di questo inizio di stagione attende una Udine che arriva da due vittorie consecutive.

Cercano la prima vittoria di campionato sia Trieste sia Cantù, che si affrontano alle ore 18.00 in un match che può essere quello della svolta dopo un inizio difficile. Allo stesso orario ci sarà anche il match tra Verona e Reggio Emilia, con la Tezenis che ha mostrato ottime cose in questo avvio di stagione, mentre la UNA Hotels ha avuto una partenza a rilento, ma si è finalmente sbloccata la scorsa giornata con il succesos su Tortona.

Reduce dal doppio impegno europeo, la Virtus Bologna attende al PalaDozza una Scafati ancora alla ricerca della prima vittoria, ma che non sembra poter impensierire più di tanto la squadra di coach Mumbru. A chiudere il tutto un posticipo sicuramente coinvolgente tra Tortona e Maxima Roma: i piemontesi continuano ad andare a corrente alternata e hanno bisogno di vincere, mentre la Maxima vuole sfruttare la carica del derby per continuare la sua crescita.

CALENDARIO 4^ GIORNATA SERIE A 2026-2027

SABATO 17 OTTOBRE

ore 16.00 BC Roma – Umana Reyer Venezia

DOMENCIA 18 OTTOBRE

ore 12.00 Napoli Basketball – Armani Olimpia Milano

ore 16.00 Dolomiti Energia Trento – Openjobmetis Varese

ore 17.00 Nutribullet Treviso – APU Old Wild West Udine

ore 18.00 Pallacanestro Trieste – Acqua S.Bernardo Cantù

ore 18.00 Tezenis Verona – UNA Hotels Reggio Emilia

ore 18.30 Virtus Costa Bologna – Longobardi Scafati Basket

ore 19.00 Bertram Derthona Tortona – Maxima Roma