Basket, l’Olimpia sfida l’Olympiacos al Pireo. Servono coraggio e punti per spezzare la crisi

L’Olimpia Milano chiude la settimana ateniese venerdì 30 ottobre alle 20.15, quando farà visita all’Olympiacos al Pireo nella nona giornata di Eurolega. Dopo la sfida con il Panathinaikos, i meneghini affrontano i campioni d’Europa in carica, con l’obiettivo di trasformare l’ottima prova di Atene in un risultato concreto.

L’Armani è ultima in classifica con un solo successo e sette sconfitte. L’ultima è arrivata martedì: 80-75 contro il Panathinaikos, al termine di una gara giocata ad armi pari fino all’ultimo possesso, con Devon Hall (15 punti) e i 10 a testa di Cole, Bolmaro, Thompson e Booker. Coach Peppe Poeta può ripartire da un approccio finalmente solido, ma deve sistemare i rimbalzi offensivi concessi e le percentuali dalla lunetta.

Di fronte c’è la formazione di Giorgos Bartzokas, confermato sulla panchina biancorossa fino al 2029 dopo il trionfo alle Final Four di Atene contro il Real Madrid. L’Olympiacos è 6-2 dopo il successo per 81-73 a Istanbul contro il Besiktas, il quinto in sei trasferte stagionali. Ai greci, che hanno battuto anche il Barcellona all’overtime (100-105), non hanno fatto paura le assenze di Montero, Dorsey, Fournier e Milutinov. In Turchia hanno brillato Sasha Vezenkov (16 punti), Tyrique Jones (15) e Donta Hall (14).

Per Milano sarà un’altra serata complicatissima, contro una squadra profonda, fisica e abituata a vincere, davanti a un pubblico caldo. Le condizioni di Montero, Fournier e Milutinov, ancora da verificare, potrebbero cambiare gli equilibri. L’Olimpia dovrà alzare l’intensità per quaranta minuti e chiudere finalmente una partita punto a punto, anche per ritrovare fiducia dopo la sconfitta con la Virtus in Serie A.