Basket, l’Olimpia Milano si blocca sul più bello e cade in casa del Baskonia in Eurolega

Seconda trasferta europea e seconda sconfitta per l’Olimpia Milano. Dopo essere passata finalmente avanti, la squadra di Peppe Poeta si ferma sul più bello, gioca un finale di partita pessimo e perde 86-76 sul campo del Baskonia, che trova così la sua prima vittoria in Eurolega. Continuano dunque i dubbi su Milano, che non sembra proprio trovare continuità e a non convincere in questo avvio di stagione tra Serie A ed Eurolega. Non sono bastati i 17 punti di Moses Wright e i 12 di Devon Hall, con il Baskonia trascinato dai 16 punti di AJ Lawson.

Inizio da incubo per Milano. Il Baskonia fa quello che vuole nei primi tre minuti e arriva già sul +9 (11-2). Faried schiaccia anche la doppia cifra di vantaggio e Poeta è obbligato a chiedere il timeout. La pausa fa bene a Milano, che finalmente entra in partita, soprattutto con Hall che appoggia al tabellone il -5 (15-10). L’Olimpia si riaddormenta nuovamente in difesa e Lawson tutto solo mette la tripla del nuovo +10 (20-10). Sedekerskis firma anche il massimo vantaggio nel primo quarto (24-11). L’Olimpia prova a reagire, ma comunque chiude il primo quarto sotto di dieci punti (26-16).

Il copione della partita non cambia molto con Milano che continua ad oscillare tra lo stare sotto e sopra la doppia cifra di svantaggio. Galbiati ha un buon impatto da parte di Spagnolo che con cinque punti porta gli spagnoli sul +13 (40-27). Milano prova a scuotersi con Moses Wright sotto canestro e poi soprattutto l’ultima firma del primo tempo è di Pippo Ricci, che mette la tripla con cui si va negli spogliatoi (44-36).

Si riparte dopo la pausa lunga e finalmente si vede una bella Milano con un Devon Hall protagonista, che guida il parziale che porta al -2 della squadra di Poeta (46-44). Il Baskonia ritorna sul +7, ma Peters mette un’altra tripla per l’Olimpia. I padroni di casa allungano ancora sulla doppia cifra di vantaggio (65-54), ma il finale di quarto è tutto di marca milanese. L’ultimo squillo è di RJ Cole che segna il -5 con cui si entra negli ultimi dieci minuti (65-60).

Il Baskonia si porta subito sul +7, ma l’inerzia della partita è dalla parte di Milano, che va a trovare anche il vantaggio con il solito Hall (70-72). Da quel momento, però, la squadra di Poeta si blocca completamente e vive un finale veramente disastroso. L’Olimpia non segna più e arriva un clamoroso parziale di 14-2 da parte del Baskonia con la tripla di Kurucs che manda in visibilio i tifosi spagnoli. Finisce 86-76 per il Baskonia ed è una serata di grande delusione per Milano.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BASKONIA VITORIA – ARMANI OLIMPIA MILANO 86-76 (26-16, 18-20, 21-24, 21-16)

Baskonia: Howard, Lawson 16, Simmons 9, Stewart 12, Duarte 10, Joksimovic, Kurucs 5, Sedekerskis 4, Spagnolo 5, Baugh 9, Santos 10, Faried 6

Milano: Burnell 8, Cole 8, Wright 17, Tonut, Bolmaro 7, Thompson 2, Ricci 3, Flaccadori, Hall 12, Mathews 3, Peters 10, Booker 6