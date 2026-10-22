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Basket, l’Olimpia Milano continua a perdere. Al Forum vince anche il Barcellona
L’Eurolega dell’Olimpia Milano termina probabilmente questa sera. Sesta sconfitta, la quinta consecutiva, per la squadra di Peppe Poeta, che perde nuovamente in casa dopo Real Madrid e Dubai. Questa volta al Forum è il Barcellona che si impone per 89-81 in una partita quasi sempre in controllo degli spagnoli. Un match visto e rivisto in questa stagione europea dell’Olimpia, che ha provato a restare a contatto, ma ha vissuto sempre quei soliti momenti di blackout che sono costati l’ennesima sconfitta a Milano.
Uno dei pochi a salvarsi è Jason Burnell, che è stato il miglior marcatore milanese con 15 punti ed anche unico a dare un po’ di scossa offensiva all’Olimpia. In doppia cifra chiudono anche Alec Peters (13), Darius Thompson (12) e Leandro Bolmaro (12). Il Barcellona è trascinato dai 17 punti dell’ex Kevin Punter, ma anche dai 14 di Tyrese Martin e i 13 di Umoja Gibson.
Buon avvio del Barcellona, che sfrutta soprattutto le triple di un’inspirato Parra (7-14). La reazione di Milano arriva con la tripla di Peters e poi con anche i liberi di Thompson che valgono il -2 (16-18). L’Olimpia riesce ad agguantare la parità con la tripla di Wright, ma l’ultimo guizzo del quarto è di Parra che trova il tap-in proprio sulla sirena (21-23).
Primi minuti del secondo quarto buoni per Milano con le triple di Thompson e Burnell, ma il Barcellona trova un nuovo allungo con la tripla di Umude per il +8 (29-37). L’Olimpia reagisce con un ancora un buon Peters, che serve anche l’assist per il canestro del -3 di Bolmaro (36-39). All’intervallo il Barcellona è in vantaggio 44-40.
Si accende RJ Cole al rientro dalla pausa lunga e l’ex Venezia mette la tripla del -2 (45-47). Martin e Gibson, però, fanno male dall’arco e il Barcellona prova a scappare via, anche se Burnell infila una tripla importante. L’Olimpia butta via alcune buone occasioni in attacco e in un attimo gli spagnoli si trovano sul +14 con Nebo che domina sotto i tabelloni (66-52). Milano è sul punto di crollare, ma Burnell riesce a tirarla fuori dalle sabbie mobili e poi arriva anche la tripla di Thompson del -4. Gibson, però, mette una tripla senza senso sulla sirena del terzo quarto (64-71).
Burnell mette un’altra tripla per il -4 (69-73), ma l’Olimpia vive un altro dei suoi momenti di totale sbandamento. Il Barcellona firma un parziale di 10-0 con uno scatenato Punter. Sono minuti fatali per la squadra di Poeta, che sprofonda con anche i fischi del Forum. Nel finale c’è solo una timida reazione, ma che serve solo per evitare la figuraccia. Il Barcellona vince 89-81 ed è ancora notte fonda in Europa per Milano.
IL TABELLINO DELLA PARTITA
ARMANI OLIMPIA MILANO – FC BARCELLONA 81-89 (21-23, 19-21, 24-27, 17-18)
Milano: Burnell 15, Cole 9, Wright 6, Diop, Bolmaro 12, Thompson 12, Ricci, Hall 5, Guduric 2, Mathews 3, Peters 13, Booker 4
Barcellona: Punter 17, Gibson 13, Martin 14, Umude 7, Robinson 10, Nkamhoua 4, Nunez, Evbuomwan, Balcerowski, Minaya 1, Nebo 11, Parra 12