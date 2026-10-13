Basket: l’Olimpia Milano ci prova, ma al Forum è solo Real Madrid

Continua la fase difficile per l’Olimpia Milano in Eurolega, ma stasera, quantomeno, sprazzi di quell’anima che a Belgrado, una settimana fa, non s’erano visti compaiono. Vince comunque il Real Madrid, che nei quarti centrali fa quel che vuole all’Unipol Forum e deve subire i 15 di Theo Maledon edi Andres Feliz e i 13 dell’immortale Facundo Campazzo. In casa Armani 21 di Leandro Bolmaro, il meno domo di tutti.

Si segna poco, anzi pochissimo nei primi due minuti, almeno fino a quando non arriva la tripla di Hall del 7-3. L’Olimpia sembra aver assorbito quantomeno la voglia di una serata da ricordare, di quelle con il brivido, ma si blocca e la coppia Tavares-Okeke sigla il 7-10. Hall pareggia ancora, Jones prova a far fuggire gli ospiti, Wright e Burnell li riacchiappano. Si entra in lotta, e sono le triple di Bolmaro e Mathews a dare all’Armani il 25-21 dopo 10′.

Si riparte con un altro tiro da tre di Mathews, ma il Real ribalta subito tutta la situazione. Booker, con quattro liberi in fila, regge l’urto (32-32), Guduric e Hall ridanno ai padroni di casa del margine importante ed è 36-32. Fino al 37-34 la squadra di Poeta regge tutto sommato bene, e ancora a 2’53” dall’intervallo Bolmaro piazza il 39-39, ma di lì in avanti Jones, Campazzo, Abalde e Maledon sono degli autentici fulmini, e in un amen il Real va sul 39-53, che un libero di Wright trasforma in 40-53 all’intervallo.

Al ritorno sul parquet la musica non cambia: Feliz e Tavares mandano i madrileni sul 40-59 e poi Pradilla porta a superare i 20 punti di vantaggio. Dagli spalti del Forum si levano dei fischi, con il pubblico di certo non contento della performance dei biancorossi. Il divario rimane sempre quello, con l’Olimpia che viene tenuta attorno al -20 da Booker, Guduric e un Bolmaro che perlomeno qualcosa lo fa per riavvicinare i suoi, ma a 10′ dal termine è 67-84.

L’argentino e Mathews ci provano anche a riportare in partita i compagni, la difesa sale di giri, il Real un po’ si distrae e a 5’44” dalla fine è ancora 77-89, ma gli ultimi colpi arrivano dalla lunetta e li effettuano Pradilla e Jantunen. Alla fine dei conti i proverbiali buoi sono scappati e solo qualche canestro finale rende il passivo meno amaro: 89-98.

ARMANI OLIMPIA MILANO-REAL MADRID 89-98

OLIMPIA – Burnell 3, Cole 7, Wright* 11, Tonut ne, Bolmaro 21, Thompson*, Ricci, Hall* 17, Guduric* 8, Mathews* 14, Peters* 1, Booker 7. All. Poeta

REAL – Smith* 2, Luwawu-Cabarrot 3, Pradilla 8, Abalde 6, Campazzo 13, Okeke 6, Procida* 1, Maledon* 16, Jantunen* 6, Tavares* 10, Feliz 15, Jones 12. All. Martinez