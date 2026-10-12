Basket, l’Armani Milano ospita il Real Madrid per ritrovarsi anche in Europa

Doppio turno di Eurolega questa settimana e l’Armani Olimpia Milano inizia il tour de force in casa contro il Real Madrid, in una sfida tra due formazioni che devono assolutamente vincere dopo un avvio di torneo più che deficitario. Entrambe le squadre, infatti, hanno uno score di 1 vittoria e 3 sconfitte e puntano a risalire la china.

L’Armani arriva all’appuntamento forte della netta vittoria in campionato contro Treviso, dove ha potuto tenere a riposo Peters e Mathiews, ma soprattutto dove finalmente la difesa ha retto e anche le seconde linee hanno dato il loro contributo. Peppe Poeta sa che tutto passa dai cambi difensivi, esasperati in questo avvio di stagione e che non stanno dando i frutti sperati. Anche in attacco la squadra deve prendere più coraggio e alzare il livello.

Dall’altra parte anche il Real Madrid è reduce da una convincente vittoria casalinga contro il Manresa in campionato e spera anche lui di ripartire da qui per rilanciarsi anche in campo europeo. Campazzo, Pradilla, Sarr, Smith e Procida sono chiamati a fare la differenza anche in Eurolega se la squadra di Pedro Martinez vuole iniziare subito a risalire la classifica.

La palla a due all’Unipol Forum sarà alle 20.30 di domani, martedì 13 ottobre, e l’Armani Milano dovrà ribaltare le statistiche di questo avvio di Eurolega, che vede il Real Madrid segnare di più e subire di meno di Ricci e compagni, con l’Olimpia che deve trovare più soluzioni (che non siano il solito Wright sotto canestro), soprattutto da oltre l’arco. Ma, come detto, tutto passa dalla difesa, con Milano che sin qui ha concesso in media 90 punti agli avversari.