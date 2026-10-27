Basket, la Virtus Bologna ospita lo Zalgiris Kaunas per tornare a vincere in Eurolega

Ritornano questa settimana gli impegni europei per la Virtus Costa Bologna. Le V-Nere saranno protagoniste di due match molto importanti per risalire la classifica e rilanciarsi nell’Eurolega 2026-2027. Prima del Besiktas, atteso venerdì, la squadra felsinea dovrà prima affrontare tra le mura amiche del PalaDozza i lituani dello Zalgiris Kaunas, nel match valido per l’ottava giornata con palla a due alle ore 20.30.

Una settimana fa la Virtus si era arresa sul campo dell’Hapoel Tel Aviv, giocando alla pari fino alla fine contro una delle pretendenti al titolo. Adesso le V-Nere tornano a Bologna, per una doppia sfida settimanale molto importante. Il coach Alex Mumbrù ha dato un’impronta già molto chiara alla sua squadra ed i risultati si sono da settimane iniziati a vedere.

La grande rimonta in Campionato contro l’Olimpia Milano fuori casa ha confermato la grande anima di questa squadra, già competitiva in Europa ed in Italia nonostante la rivoluzione del roaster. Per ritrovare il sorriso anche in Eurolega, dove il bilancio recita 4 vittorie e 3 sconfitte, le V-Nere dovranno superare domani sera lo Zalgiris Kaunas (3 vittorie e 4 sconfitte).

La squadra della capitale lituana arriva da tre vittorie consecutive e nel turno successivo ha ampiamente battuto Lyon-Villeurbanne. Negli ultimi cinque precedenti Kaunas ha sempre avuto la meglio tranne nell’ultimo confronto, vinto dai bolognesi a gennaio. La Virtus dovrà offrire un nuovo saggio del suo basket veloce e verticale per sorprendere i lituani con canestri e possessi rapidi. Wendell Moore e Marcus Carr, ormai leader della squadra, possono contare sull’imprevedibilità di Trent Frazier e sulle percentuali di Edwards ed Alston Jr.

Bologna dovrà però prestare attenzione all’attacco di Kaunas, guidato dal grande ex Carsen Edwards. Gli ospiti inoltre sono la seconda squadra nella competizione per triple segnate (41%) e sono guidati dall’esperienza dell’ex NBA Jonas Valanciunas, l’uomo in più in questo inizio di stagione.