Basket, la Virtus Bologna ospita la Maxima Roma nella seconda giornata di Serie A. Olimpia impegnata a Verona

La Serie A di basket 2026-2027 è pronta a vivere nel prossimo weekend la sua seconda giornata. La stagione è ufficialmente iniziata e le squadre di alta classifica sono state già impegnate nei primi giorni della settimana nelle prime sfide europee. Adesso è però tempo di riconcentrarsi sul campionato per iniziare a delineare la classifica.

La seconda giornata si aprirà sabato 3 ottobre alle ore 20.00 con la sfida tra la Dolomiti Energia Trento e Treviso, entrambe imbattute nella prima giornata. Alle ore 20.30 toccherà invece al Basket Napoli, forte di una brillante partenza in campionato ed in coppa, che ospiterà la Reggiana Basket. La lunga domenica verrà inaugurata dalla sfida tra la BC Roma e la Derthona Tortona delle ore 16.00, con la squadra romana che cerca la prima affermazione della stagione.

Alle 17.00 l’attenzione si sposta in Campania per il match che vedrà di fronte Scafati e Varese, entrambe battute nella prima giornata. Mezz’ora dopo, alle ore 17.30, la Pallacanestro Trieste ospita la Reyer Venezia alla ricerca della prima vittoria. Nel pomeriggio, alle ore 18.15, la Virtus Bologna se la vedrà in casa con la Maxima Roma.

Lunedì invece sarà dedicato ai due posticipi lombardi. Alle ore 20.00 Cantù ospita l’APU Udine, momentaneamente capolista, mentre più tardi, alle ore 20.45 la neopromossa Verona si regala una sfida dal grande fascino contro l’Olimpia Milano.