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Basket, la Virtus Bologna non si ferma più in Eurolega! Baskonia ko al PalaDozza per il poker di vittorie
La Virtus Bologna cala il poker in Eurolega! Dopo il successo casalingo contro l’Olympiacos Pireo e quelli esterni contro Bayern Monaco e e Paris le V-nere battono al PalaDozza il Baskonia per 86-78 nella sesta giornata della regular season 2026-2027, issandosi così al settimo posto (in un gruppo a pari punti che va dalla quarta all’ottava) con 4-2 di record grazie ad un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale.
20 punti di uno scatenato Marcus Carr e 16 di Aliou Diarra per i felsinei, con 12 punti di Wendell Moore Jr. – 13 punti di Lawson e 12 di DJ Stewart tra le fila dei baschi guidati in panchina da coach Perasovic, subentrato all’esonerato Paolo Galbati.
Virtus Bologna subito con le marce alte con un break di 12-0 che scalda il pubblico del PalaDozza, con il Baskonia che trova i primi punti del match dopo oltre 5’ (12-3). Appoggio di Diarra per il +11 (16-5), con Kurucs in lunetta per il -8 (20-12). Marcus Carr spara la tripla del 24-12 che chiude il primo quarto.
Nella seconda frazione è ancora la Virtus a dettare i ritmi di gioco (29-16), con Kurucs e Simmons che provano a scuotere gli ospiti (29-21). Bomba di Francesco Ferrari e ancora +11 Bologna (36-25), con il Baskonia che si riavvicina a cronometro fermo (42-34). Ci pensa ancora Marcus Carr col piazzato del 46-34 con cui si va all’intervallo lungo.
Botta e risposta tra Matteo Spagnolo e Marcus Carr dall’arco in avvio di ripresa (53-37), con DJ Stewart che batte un colpo per gli iberici (57-44). Sale in cattedra Aliou Diarra per avvicinare il +20 (63-46), con la tripla di Daniel Hackett e l’appoggio di Kurucs che valgono il 68-53 con cui si va all’ultima pausa breve del match.
Nella frazione conclusiva il Baskonia trova la forza di riavvicinarsi con Faried e Baugh (69-60), con Lawson che segna per il -7 (71-64). Wendell Moore dà ossigeno alla Virtus da tre (74-69), ma gli ospiti non ci stanno e pareggiano i conti con l’ex Reggio Emilia Faried (74-74). I bianconeri riprendono ossigeno con Diarra e Hackett (80-74) a meno di due minuti dalla sirena finale, con Moore che brucia la retina da tre per avvicinare i bolognesi al successo (83-74). Due liberi di Marcus Carr e la tripla di Sedekerskis fissano così il punteggio sul 86-78 con cui la Virtus Bologna trova la quarta vittoria consecutiva in Eurolega!