Basket, la Virtus Bologna espugna il SAP Garden e batte il Bayern in Eurolega!

La Virtus Bologna fa la voce grossa in Germania! I bolognesi, infatti, espugnano il SAP Garden battendo il Bayern Monaco in Eurolega per 87-94 in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto. Nonostante le reazioni dei tedeschi la squadra di coach Alex Mumbru – CT della Nazionale teutonica – riesce a mantenere i nervi saldi, dando così continuità al successo casalingo della settimana scorsa contro l’Olympiacos Pireo campione in carica.

Wendell Moore Jr. trascina le V-nere con 20 punti e 8 rimbalzi, con 15 punti di Bo Klintman e 13 di Marcus Carr – doppia cifra anche per Derrick Alston Jr. (11 punti) e Trent Frazier (10), con 18 punti equamente divisi tra Oscar Da Silva e Duane Washington tra le fila dei tedeschi che non bastano ad evitare il terzo ko consecutivo in questa stagione.

Avvio favorevole ai padroni di casa (5-2), con la Virtus che si riporta prontamente in scia grazie a Wendell Moore Jr. (9-7). Derrick Alston Jr. dalla lunetta firma il sorpasso bianconero (9-11), con Bo Klintman che sale in cattedra e consente alle V-nere di andare anche in doppia cifra di vantaggio (9-20). Beauchamp e Da Silva scuotono il Bayern (13-22), ma Frazier e Klintman tengono gli ospiti a +10 (21-31). La tripla di Trent Frazier chiude la prima frazione sul punteggio di 21-35 in favore di una Virtus in grande spolvero.

Secondo quarto che si apre con un break di 7-0 dei bavaresi per accorciare a -7 (28-35), con Kessler Edwards che prova a dare una scossa dall’arco (28-38). Appoggio dell’ex Olimpia Johannes Voigtmann per il -5 (35-40), con la Virtus che non alza il piede dall’acceleratore e torna oltre i dieci punti di margine grazie alla tripla di Derrick Alston Jr. (39-50). Un piazzato di Wendell Moore Jr. e il canestro pesante di Duane Washington valgono il 43-52 con sui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa il Bayern riesce a ritrovare fluidità in attacco e risale il gap fino al -3 grazie alla bomba di Andreas Obst (52-55), con la Virtus che prende ossigeno dalla lunetta con Marcus Carr mentre Moore Jr. batte un colpo dal pitturato (52-59). Il numero 8 brucia la retina da tre (52-64 e 18 punti per lui), con i bavaresi che replicano con la stessa moneta poco dopo (58-64). Ancora -5 dei padroni di casa con Da Silva (62-67), con la tripla di Rokas Jokubaitis e l’appoggiodi Frazier per il 67-75 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo la Virtus riesce a mettere nuovamente un margine di sicurezza a cronometro fermo (68-79), con Marjon Beauchamp che prova a caricarsi la squadra sulle spalle per il -6 Bayern (73-79). L’asse Frazier-Alston funziona ancora a meraviglia per il +8 dei bolognesi quando si entra nei 5’ decisivi (76-83), con Da Silva e Obst che tentano di tenere a galla il Bayern (81-87) a -2’14” dalla sirena finale. Ci pensa Marcus Carr a piazzare i canestri che mettono in cassaforte la vittoria per la Virtus: finisce 87-94, i bolognesi espugnano Monaco di Baviera e trovano la seconda affermazione stagionale in Eurolega!