Basket, la Virtus Bologna cerca il quarto successo di fila contro il nuovo Baskonia di Perasovic

Dopo la bella vittoria a Parigi, la Virtus Bologna vuole proseguire il suo ottimo momento europeo al PalaDozza. La settimana del doppio impegno di Eurolega, infatti, si conclude tra le mura amiche per la squadra di Alex Mumbru che attende il nuovo Baskonia di Velimir Perasovic. Gli spagnoli, infatti, hanno sollevato dal ruolo di allenatore Paolo Galbiati e hanno deciso di affidare la panchina al tecnico croato, che ritorna a Vitoria per la quarta volta in carriera.

La Virtus sta vivendo sicuramente un ottimo momento, con tre successi consecutivi con Olympiacos, Bayern Monaco e Parigi che hanno decisamente cambiato le prospettive europee di una squadra che ha saputo reagire prontamente ai due ko iniziali, anche se in entrambe le partite le prestazioni erano state ottime, sia contro il Fenerbahce (sconfitta solo negli ultimi minuti) sia contro l’Olimpia Milano (decisivo un canestro di Hall sulla sirena).

Una Bologna che piace molto per ritmo, carattere e applicazione. Sembrava ci volesse più tempo a Mumbru ed invece il tecnico spagnolo ha già toccato le corde giuste dei suoi giocatori. Marcus Carr e Trent Frazier hanno preso le chiavi del gioco bolognese, ma un impatto importante è arrivato anche da Wendell Moore e da un sempre più convincente Aliou Diarra sotto canestro, senza dimenticare chi è un perno fondamentale di questa Virtus come Derrick Alston Jr, che è anche il miglior marcatore stagionale.

La partita con il Baskonia, però, nasconde delle insidie. Difficile che Perasovic in pochissimi giorni possa già mettere in atto le sue idee e la sua identità alla squadra, ma probabilmente il coach croato lavorerà molto sul carattere di un gruppo, che ha perso quasi sempre male nelle quattro sconfitte e dunque avrà prima di tutto bisogno di una reazione mentale. Per la Virtus sarà fondamentale partire forte e mettere in chiaro le cose fin dal primo tempo, spegnendo ogni possibilità degli spagnoli.