Basket femminile, la Reyer Venezia sconfitta in EuroCup dall’Elitzur Ramle

Quarantotto ore dopo una comoda vittoria, la Reyer Venezia cade a sorpresa contro l’Elitzur Ramle. Non riesce il bis sempre al Taliercio alla squadra di Mazzon, che, a differenza di quanto è accaduto giovedì sera, questa volta viene sconfitta dalla formazione israeliana per 67-64, subendo così la prima sconfitta stagionale in EuroCup dopo tre giornate. Match arrivato in equilibrio a due minuti dalla fine, con il finale che ha premiato le israeliane, che così ottengono il loro primo successo.

Non basta a Venezia una super Marena Whittle, che ha concluso con 20 punti. In doppia cifra hanno terminato anche Francesca Pan e Francesca Pasa, entrambe con 10 punti a referto. La migliore tra le israeliane è stata Daniel Raber con una doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi, ma importantissimi anche i 15 punti di Mehryn Kraker.

L’equilibrio ha regnato sovrano nei primi venti minuti, chiusi avanti di un solo punto da parte delle ospiti (36-37). Nel terzo quarto c’è stato l’allungo da parte dell’Elitzur, che ha toccato anche il massimo vantaggio sul +9, prima della piccola reazione nel finale della Reyer, che entrata negli ultimi dieci minuti sotto di sei punti (46-52). Venezia parte meglio nell’ultimo quarto e passa anche in vantaggio, arrivando sul +3 a tre minuti dalla fine. Incredibilmente arrivano due triple di fila di Tirosh, che segna i sei punti della sua partita nel momento decisivo. La Reyer manca più volte l’occasione del pareggio e alla fine perde 64-67.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – ELITZUR RAMLE 64-67 (16-17, 20-20, 10-15, 18-15)

Venezia: Cvitkovic, Villa 9, Pan 10, Pasa 10, Chery 3, Cubaj 8, Dojkic, Whittle 20, Ustby 4, Smorto

Ramla: Tomancova, Eisner 6, Tirosh 6, Kraker 15, Hatokay 5, Penker, Thomas 13, Rinat 8, Pocek, Raber 14