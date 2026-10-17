Basket, la Reyer Venezia espugna il PalaTiziano battendo la BC Roma in Serie A

L’Umana Reyer Venezia si aggiudica l’anticipo della 4a giornata della Serie A di basket 2026-2027 battendo al PalaTiziano la BC Roma per 98-104 al termine di una partita molto equilibrata e tirata per 40′, con le due squadre che hanno lottato punto a punto fino all’ultimo possesso dove i lagunari sono riusciti a sbagliare meno per far saltare il fattore campo e ritrovare la vittoria dopo il ko della settimana scorsa contro la Virtus Bologna.

Kyle Wiljter MVP con una prestazione mostre da 32 punti, con Jordan Parks che ha messo a referto 21 punti – doppia cifra anche per Amedeo Tessitori (11 punti) e Enoch Boakye (10), con 18 punti di un mai domo Nico Mannion e 15 di Erik Stevenson per la compagine di coach Alessandro Magro che però non sono bastati a ribaltare il risultato di fronte al pubblico amico.

Nico Mannion protagonista in avvio di match (5-2), con Tessitori che appoggia per il sorpasso Reyer (5-6). La BC Roma continua a colpire da lontano per il +7 (18-11), ma Venezia non molla e si rifà nuovamente sotto con Jordan Parks e ancora Tessitori (20-18). 3/3 in lunetta per l’ex NBA Kelly Olynk, con le penetrazioni di Corey Davis e Leonardo Candi che chiudono il primo quarto sul 29-24 per i padroni di casa.

Nella seconda frazione la BC Roma rimane a +6 con la tripla di Olynk (32-26), con Enoch Boakye che tiene la Reyer a -2 (32-30). I capitolini non calano le percentuali realizzative dall’arco (38-32), sfiorando anche la doppia cifra di vantaggio con la tripla di Strautins (44-35). Corey Davis emula il compagno poco dopo per il +11 BC (54-43), con l’alley-oop di Boakye su assist di Candi che vale il 54-46 con cui si va all’intervallo lungo.

Ripresa che si apre con un break di 6-0 della Reyer che torna a mordere le caviglie ai padroni di casa (55-54), con Stevenson e Olynk che danno ossigeno a Roma (59-54). L’Umana non ci sta e riesce a pareggiare i conti col piazzato di Kyle Wiltjer (61-61), mettendo poi la freccia con Watson (61-63). Stevenson brucia la retina da tre per il contro-sorpasso (64-63), con Erik Green che spara due bombe in fila per il +5 Reyer (65-70). Simonovic inchioda la schiacciata del 68-70 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel parziale conclusivo la BC Roma accorcia con la tripla di Watson (71-72), completando poi l’opera con la penetrazione di Nico Mannion poco dopo (75-74). Ayayi e ancora Mannion, questa volta dalla distanza, riportano i capitolini sul +5 (83-78) ma la Reyer non molla la presa e impatta ancora con il 2+1 di Wiltjer (83-83). Il numero 33 oro-granata sale in cattedra per il +4 (85-89), con un mai domo Erik Stevenson che da tre cerca di tenere ancora in scia Roma (96-98) a meno di due minuti dalla sirena finale. Venezia mantiene però i nervi saldi e sfonda anche quota cento punti segnati, per il 98-104 con cui espugna il PalaTiziano battendo la BC Roma dopo 40’ di battaglia.