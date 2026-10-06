Basket, la Maxima Roma crolla nell’ultimo quarto e cade ad Ankara in EuroCup

Trenta minuti ottimi e poi dieci minuti da incubo. Si può riassumere così la sconfitta della Maxima Roma in EuroCup sul campo del Turk Telekom Ankara. La squadra turca si impone per 92-77 con un ultimo quarto da 32-12, con Roma che è totalmente crollata nel finale, sprecando così la possibilità di una bella vittoria in trasferta. Non bastano alla Maxima i 14 punti di Miro Bilan (anche 9 rimbalzi) ed anche i 13 punti di Aaron Holiday e Brynton Lemar. Ankara, invece, trascinata dai 20 punti di Jerrick Hardin.

Nei primi minuti partono meglio i padroni di casa che toccano per due volte il +5. La reazione della Maxima arriva con Bilan e Holiday, trovando la parità a metà primo quarto (14-14). Il centro croato è protagonista con otto punti nei primi dieci minuti, guidando il vantaggio della squadra italiana alla prima sirena sul +1 (22-23).

Subito un 6-0 del Turk per cominciare il secondo quarto, ma ancora una volta Roma risponde presente. Si continua sul filo dell’equilibrio anche se nuovamente i padroni di casa toccano ancora il +5 (34-29). Ancora Bilan e poi Lemar portano ancora in vantaggio la Maxima. L’ultimo squillo del primo tempo è di Ozdemiroglu, ma Roma è avanti all’intervallo sempre di un punto (38-39).

Il copione della partita non cambia anche al ritorno in campo dopo la pausa lunga. Finalmente il match si stappa anche dall’arco e piovono un po’ di triple consecutive da una parte e dall’altra. Il tabellone segna 52-52 quando mancano quattro minuti alla fine del terzo quarto. In quel momento si apre un parziale di 8-0 di Roma, guidata da uno scatenato Lemar. Ankara, però, replica con due triple, ma proprio sulla sirena arriva quella di Wheatle per il +5 della Maxima a fine terzo quarto (60-65).

Inizio di ultimo quarto disastroso per Roma, che subisce un parziale di 13-3 nei primi tre minuti, con l’inerzia della partita che gira completamente dalla parte di Ankara. La tripla di Trifunovic dà anche il massimo vantaggio ai padroni di casa (76-68). Tyson prova a scuotere la Maxima, ma ancora Trifunovic porta sul +10 Ankara (80-70). Roma scoppia totalmente negli ultimi minuti ed il passivo diventa anche troppo severo. Vince il Turk Telekom per 92-77.

IL TUO TABELLINO DELLA PARTITA

TURK TELEKOM ANKARA – MAXIMA ROMA 92-77 (22-23, 16-16, 22-26, 32-12)

Ankara: Schneider 4, Kahraman 5, Harding 20, Kosut, Trifunovic 9, Ozdemiroglu 13, Taylor 12, Lamb 11, Bako 6, Bankston 10, Bas, McKissic 2

Roma: Brown 2, Bilan 14, Holiday 13, Tyson 12, Alibegovic 6, Lemar 13, Veronesi 11, Moon 2, Bonacini, Wheatle 3, Camara 1, Ryan