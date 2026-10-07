Basket, Tortona lotta e batte Le Mans in Eurocup: Justin Gorham sfiora la doppia doppia

La Bertram Derthona Tortona rispetta il fattore campo in EuroCup! I piemontesi piegano infatti la resistenza del Le Mans per 89-83 nella seconda giornata della regular season 2026-2027 per il girone A al termine di una sfida molto tirata soprattutto nei 10’ conclusivi dove la squadra bianconera è riuscita a contenere gli attacchi ospiti trovando poi il guizzo decisivo.

Justin Gorham MVP accarezzando la doppia doppia con 22 punti e 8 rimbalzi, con 13 punti di Karim Jallow e 12 di Aljami Durham – Moses Wood top scorer per i francesi con 18 punti, con Jordan King che mette invece a referto 17 punti ma non bastano.

Karim Jallow protagonista in avvio con ben sei punti (9-5), con Tortona che si trova già in doppia cifra di vantaggio a metà parziale grazie all’appoggio di Gorham (15-5). Le Mans non ci sta e prende le misure risalendo il gap fino al -1 con il canestro di Jordan King (19-18), mettendo la freccia con il piazzato di Yeguet (19-20). Ci pensa però Giordano Bortolani a sparare la tripla del 22-20 che chiude il primo quarto.

Secondo parziale che si apre nel segno di Aljami Durham che riporta Tortona a +6 (28-22), con Carlos Stewart Jr. che non ci sta e tiene gli ospiti a contatto (30-29). 2/2 in lunetta di Maddox Jr. per ridare ossigeno alla Bertam (35-32), con i transalpini che non mollano la presa e rimangono in scia grazie al giro perfetto ai liberi di Melvin Ajinca (44-41) con meno di un minuto al termine del quarto. Il 2+1 di King vale il 46-44 con cui si va all’intervallo lungo.

Break di 7-0 Tortona in apertura di ripresa firmato Hubb-Gorham (53-44), con due triple consecutive di Wood e King che consentono a Le Mans di accorciare nuovamente a -3 (55-52). Tashawn Thomas pareggia i conti dal pitturato (59-59), con King ancora perfetto dalla lunga distanza per il sorpasso ospite (63-65). La sfida rimane molto incerta e in totale equilibrio, con le due squadre appaiate sul 66-66 alla terza sirena.

Nel quarto conclusivo il copione del match non cambia, con Le Mans che forse ha ritrovato fluidità in attacco e riesce a mettere nuovamente il naso avanti dalla lunetta (68-70). Reazione Bertam con Bortolani e Durham per il contro-sorpasso (75-73), con la coppia bianconera ancora a bersaglio per il +5 (80-75) quando si entra nei 5’ decisivi. I transalpini non mollano la presa e trovano la forza di riportarsi in vantaggio con la bomba di Stewart Jr. (80-81), ma gli uomini di Mario Fioretti non cedono: uno-due di Gorham (che aggancia il ‘ventello’ personale) e Hubb per il +2 (85-83), con Bortolani che sigla il canestro del 89-83 con cui la Bertam Tortona esulta di fronte al pubblico amico per il successo in EuroCup!