Basket, la BC Roma cede in casa al Bosna Sarajevo in EuroCup. Non bastano i punti pesanti di Stevenson e Olynyk

Sconfitta casalinga per la BC Roma nella quinta giornata del girone D per la EuroCup di basket 2026-2027, con la squadra romana battuta dal Bosna Telekom Sarajevo per 80-85 nonostante un buon primo e terzo quarto, con la compagine di coach Alessandro Magro che nei 10′ finali ha esaurito le energie non potendo più replicare all’offensiva ospite. Kelly Olynyk sfiora la doppia doppia con 17 punti e 8 rimbalzi, con 16 punti equamente divisi tra Erik Stevenson e Nico Mannion che non bastano ad evitare il ko – Reginald Perry top scorer per i balcanici con 25 punti, con 17 punti di Shawn Pipes Jr.

La BC Roma prova ad imporre subito il suo ritmo grazie a Nico Mannion (5-2), con i capitolini che mantengono elevate le percentuali dall’arco: Watson Jr. ne spara due in fila per il +9 (17-8), con Perry e Gholston che riportano gli ospiti in scia (19-16). Corey Davis appoggia per il 21-16 con cui si chiude il primo quarto.

Nella seconda frazione la sfida prosegue sul filo dell’equilibrio, con Gary Brown che tiene il Bosna a contatto (26-25) prima del 2+1 di Erik Stevenson che dà ossigeno alla BC (31-25). Gli ospiti non mollano la presa e riescono a pareggiare i conti col piazzato di Vrabac (33-33), allungando poi il parziale per il sorpasso (33-38): time-out Magro, con Kelly Olynyk che scuote i padroni di casa (36-38). L’ex NBA impatta nel punteggio (41-41), con Browne da due che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 41-43.

Nella ripresa l’intensità del match rimane elevata, con botte e risposte dalla lunga distanza: Erik Stevenson fa esplodere il pubblico del PalaTiziano per il pari (47-47), con il numero 10 che firma la tripla del sorpasso (56-53). Ancora Stevensonsugli scudi per il +10 (63-53 e 16 punti), con Nikola Popovic che batte un colpo per Sarajevo (67-58). Shawn Pipes Jr. segna da tre e a cronometro fermo per il 67-63 con cui si va all’ultima pausa breve.

Nella frazione conclusiva il Bosna si avvicina ulteriormente con la bomba di Pipes Jr. (67-66), con Domask che pareggia i conti dalla lunetta (67-67). La BC Roma ritorna avanti a cronometro fermo col 4/4 di Kelly Olynyk (71-69), con Reginald Perry che fa 2/2 per il contro-sorpasso Sarajevo (72-73) quando si entra nei 5’ decisivi. Olynyk da tre per il nuovo vantaggio Roma (75-74), con Perry da due per il contro-sorpasso (75-76). 2/2 di Browne in lunetta e +3 Bosna (75-78), con Olynyk che tiene i capitolini a galla (77-78). Il 2+1 di Perry avvicina i bosniaci al successo (77-81),con il gioco da tre punti di Nico Mannion e i liberi di Pipes Jr. che fissano il punteggio finale sul 80-85 con cui il Bosna Sarajevo espugna il PalaTiziano battendo la BC Roma in EuroCup.