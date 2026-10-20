Basket, la BC Roma cade malamente sul campo del Manresa in EuroCup

Brutta sconfitta esterna della BC Roma nella quarta giornata di EuroCup. La squadra di coach Alessandro Magro ha ceduto nettamente sul campo del Manresa con il punteggio di 108-88. Una partita che ha preso subito dal primo quarto la direzione della formazione spagnola, che raggiunge in classifica proprio Roma, con entrambe le squadre che hanno un record di due vittorie e due sconfitte. La brutta notizia per Roma è l’infortunio di Simonovic per una distorsione alla caviglia nel corso del secondo quarto.

Alla BC non è bastata un’ottima prestazione da parte di Nico Mannion, che ha messo a referto 21 punti. In doppia cifra per i capitolini hanno chiuso anche Erik Stevenson (13), Gerald Ayayi (12), Kelly Olynyk (11) ed Artur Strautins (10). Per il Manresa grande prestazione di Hugo Benitez con 24 punti e anche di Nick Ongenda (20) e Pierre Oriola (19).

Un primo quarto complicatissimo per la BC Roma, che subisce ben 32 punti nei primi dieci minuti ed è già costretta ad inseguire con un svantaggio oltre la doppia cifra. La squadra italiana cerca di reagire nel secondo e terzo quarto, ma Manresa risponde colpo su colpo ad ogni tentativo di rimonta di Mannion e compagni. Gli spagnoli poi dilagano negli ultimi dieci minuti, con la sconfitta che diventa decisamente pesante per Roma all’ultima sirena.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

KIDS&US MANRESA – BC ROMA 108-88 (32-21, 25-25, 25-24, 26-18)

Manresa: Kolenda, Benitez 24, Vila 5, Beaufort 1, Bassas 13, Tamba, Agbo 3, Notae 12, Ongenda 20, Fernandez 10, Oriola 19, Minchev 1

Roma: Mannion 21, Watson Jr. 5, Davis Jr. 8, Emejuru 2, Flowers 2, Stevenson 13, Ayayi 12, Strautins 10, Simonovic 4, Olynyk 11, Mezzanotte, Iuzzolino