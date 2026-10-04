Basket, Varese sorride in Serie A. Tortona ko a Roma

Nel pomeriggio si sono disputate due partite della seconda giornata della LBA Serie A di basket e sono arrivati dei risultati molto interessanti.

BC ROMA – BERTRAM DERTHONA TORTONA 108-70

Netta affermazione della BC Roma, che travolge Tortona per 108-70. Dopo un primo quarto equilibrato (25-23), con le triple di Mannion, Strautins e Stevenson rintuzzate dalle giocate di Hubb e Maddox, i giallorossi scavano il solco nel secondo periodo grazie a un break di 13-1 firmato dai lunghi Watson e Simonovic e dalle accelerazioni di Davis, andando al riposo sul 56-44. Nella ripresa la squadra capitolina parte a razzo, con Strautins, Mannion e Simonovic infallibili dalla lunetta e un super Stevenson autore di tre triple consecutive, che lanciano la BC sul 73-51. Inutili i tentativi di rimonta della Bertram, affidata alle combinazioni tra Durham e Olejniczak: Roma controlla senza affanni l’80-59 del 30′. Nell’ultimo quarto Mannion e Simonovic continuano il loro show, amministrando l’ampio margine fino al definitivo 108-70.

LONGOBARDI SCAFATI – OPENJOBMETIS VARESE 77-85

Varese espugna Scafati 85-77 al termine di una gara combattuta e ricca di capovolgimenti. L’Openjobmetis parte forte con le triple di Hale e Librizzi e chiude il primo quarto avanti 24-17, ma la Longobardi risponde con le giocate di Moore e Nevels e, grazie all’energia di Mascolo e ai cinque punti di fila di Lever, completa la rimonta e firma il sorpasso sul 35-34, prima dell’appoggio di Nikolic che manda le squadre al riposo sul 40-38 per i lombardi. Al rientro Hale, Duke e Alviti riportano i biancorossi sul +9, Scafati torna a un passo con Mascolo e Offurum, ma due bombe di Librizzi lanciano Varese sul 70-62 al 30′. Nell’ultimo quarto i padroni di casa si riavvicinano fino al -5, ma Kamagate e Duke Jr. respingono ogni tentativo di rientro e portano a casa il successo.