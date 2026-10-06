Basket, i migliori italiani della secondo giornata di Serie A. Calzavara fa vincere Udine, Mannion trascina la Bc Roma

Si è disputato nel weekend, con due appendici ieri sera, il secondo turno dell’LBA Serie A di basket e sono stati molti i match decisi all’ultimo, con i campioni d’Italia di Milano che sono caduti a Verona, mentre Udine ha strappato un successo di peso a Cantù sulla sirena. E tanti anche gli italiani protagonisti, vediamo quali.

Nella prima sfida del sabato non sono bastati i 12 punti di Cheickh Niang alla Dolomiti Energia Trento per evitare il ko per 90-93 in casa contro la Nutribullet Treviso. Per i veneti, invece, spicca nuovamente Alessandro Cappelletti, autore di 17 punti e 4 assist. Sempre sabato Napoli ha superato l’Una Hotels Reggio Emilia per 99-93 in una partita folle (59 falli fischiati dagli arbitri) e dove i padroni di casa sono stati sospinti dai 15 punti di Guglielmo Caruso e i 12 di Marco Spissu. Non bastano agli emiliani, invece, i 21 punti di Riccardo Rossato e i 12 di Lorenzo Uglietti.

La prima vittoria della Bc Roma, il netto 108-70 contro Tortona, è stata caratterizzata dalla prestazione di Niccolò Mannion, con l’ex giocatore dell’Olimpia Milano che ha chiuso con 19 punti e 9 assist. Vittoria esterna a Scafati per Varese per 77-85, con 10 punti per Matteo Librizzi, mentre per i campani non bastano i 14 punti e 5 assist di Bruno Mascolo. Vittoria esterna anche per la Reyer Venezia, che espugna il campo di Trieste per 82-87, con un Leonardo Candi sempre più leader e autore di 15 punti e 6 assist, mentre per i friulani non bastano i 13 punti di Francesco Candussi.

La domenica si è chiusa con il successo sofferto della Virtus Bologna sulla Maxima Roma per 98-89 e l’unico italiano in doppia cifra è stato Giovanni Veronesi con 11 punti per i capitolini. Lunedì, invece, non bastano un supplementare e i 17 punti di Riccardo Moraschini a Cantù per trovare la prima vittoria, con Udine che si impone 84-85 e protagonista assoluto è Andrea Calzavara che segna il canestro decisivo a fine overtime, oltre a 7 assist. Infine, vittoria di lusso per Verona che sulla sirena batte l’Armani Olimpia Milano 75-72 e a spiccare è un giocatore “milanese”, cioè Andrea Loro che sfiora la doppia doppia con 10 rimbalzi e 9 punti.