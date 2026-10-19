Basket, i migliori italiani della 4a giornata di Serie A. Alessandro Cappelletti continua a colpire, Veronesi corsaro a Tortona

Siamo alla quarta giornata e continuano ad alternarsi, in Serie A, i grandi protagonisti che stanno mettendosi in luce soprattutto in chiave italiana. Come di consueto, si cercherà di sintetizzare quanto accaduto nel fine settimana sui parquet tricolori, dove di notizie interessanti ne sono giunte in discreta abbondanza.

MVP, miglior italiano del turno, risulta essere Alessandro Cappelletti, e a ragion veduta: 24 punti con 6/11 da 2, 2/2 da 3, 3/3 in lunetta, 4 rimbalzi, 6 assist e una performance che continua a metterlo sulla mappa come play da tenere indubitabilmente d’occhio non solo nell’universo Treviso (che Universo è), ma anche con uno sguardo che, perché no, può spingersi fin verso l’azzurro. Intanto è sua un’altra bella giornata in cui trascina la Nutribullet alla vittoria nei confronti di Udine.

Ma c’è anche un altro protagonista tricolore: Giovanni Veronesi. La guardia-ala classe 1998 della Maxima Roma s’inventa una serata da 20 punti con 5/6 da tre per sgretolare le certezze di Tortona, che per la verità di problemi inizia ad averne tanti. Non è la miglior performance in assoluto di Veronesi in Serie A, ma si tratta di un segnale importante lanciato perché indica possibilità di avere una certa profondità, quando richiesto, all’interno di un roster che sta ancora cercando un certo tipo di equilibrio.

Molto bene, ma non è nemmeno una sorpresa, Momo Diouf. Il centro della Virtus Bologna realizza 13 punti con 6/7 da due e tira giù 6 rimbalzi nella vittoria, molto larga peraltro, delle V nere nei confronti di Scafati. Non c’è però, appunto, da avere troppo di cui rimanere stupiti, considerata la continuità del centro ormai fisso della Nazionale assieme ad Amedeo Tessitori (di cui parleremo). Nondimeno, la Longobardi inizia ad avere qualche dubbio in panchina, nonostante un Bruno Mascolo che riesce a fare 15 punti con 7/12 in lunetta e 8 assist.

Amedeo Tessitori, si diceva. Anche lui si rivela protagonista, in una Reyer Venezia inevitabilmente trascinata da Kyle Wiltjer nel momento in cui espugna il PalaTiziano di Roma, in questa fattispecie casa della BC Roma. Per Tessitori 11 punti e 6 rimbalzi, ma soprattutto 8 falli subiti, a rimarcare il fatto che si tratta di un giocatore sostanzialmente “ricercato” quando si tratta di fermare il gioco. E attenzione anche a Leonardo Candi: ok, tira male, ma se i punti sono 4 e il resto della riga statistica dice 5 rimbalzi, 5 assist e 5 falli subiti qualcosa significa. Per il club capitolino 18 di un Nico Mannion ancora in alto realizzativamente, ma con 5 palle perse a carico. E poi ancora da segnalare l’ottimo rendimento della coppia Andrea Loro-Federico Zampini (pur con i gli alti e bassi dell’uno e dell’altro) in una Verona-Reggio Emilia nella quale Luca Severini prova vanamente a rendere con i suoi 16 e il 5/8 da tre. Ma c’è anche Lodovico Deangeli che, nella netta vittoria di Trieste su Cantù, fa 10+6 e di sicuro ora sorride alla grande.