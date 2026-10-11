Basket femminile, Venezia tiene il passo di Schio nella 2^ giornata. Derthona e Campobasso a punteggio pieno

Dopo il successo facile di ieri di Schio in casa contro Sesto San Giovanni, risponde prontamente l’Umana Reyer Venezia nella seconda giornata della Serie A1 di basket femminile. La squadra di coach Mazzon ha forse faticato più del previsto in quel di Broni, vincendo 81-73, ma facendo sua la partita solo nei cinque minuti finali. Importanti i 16 punti di Francesca Pan e i 14 di Matilde Villa, mentre a Broni non sono bastati i 16 punti di Hannah Stuelke e Vanesa Jasa.

Rimangono a punteggio pieno anche Derthona e Campobasso. Le piemontesi ha vinto facilmente in quel di Brescia, battendo la Brixia con un perentorio 98-58 dove spiccano soprattutto i 22 punti di Sofia Frustaci. Le molisane, invece, hanno passeggiato in casa contro San Martino di Lupari, vincendo 84-56 con 15 punti di Elizabeth Scott e 14 di Sara Madera.

Arriva la prima vittoria della stagione per Battipaglia, che batte 83-62 Costa Masnaga tra le mura amiche con una clamorosa prestazione di Gianna Dominique Aiello da 30 punti e 16 rimbalzi. Primo successo anche per Roseto, che supera Livorno 79-74 solo nel finale di partita con 21 punti di Juicy Landrum.

RISULTATI 2^ GIORNATA SERIE A1 BASKET FEMMINILE

Famila Wuber Schio – Geas Sesto San Giovanni 85-43

O.ME.P.S. Battipaglia – CLV-Limonta Costa Masnaga 83-62

Logiman Broni – Umana Reyer Venezia 73-81

La Molisana Magnolia Campobasso – Alama San Martino di Lupari 84-56

People Strategy Panthers Roseto – Ladies Libertas Livorno 79-74

RMB Brixia Basket – Autosped G BCC Derthona 58-98

CLASSIFICA: Famila Wuber Schio, Autosped G BCC Derthona, Umana Reyer Venezia, La Molisana Magnolia Campobasso 4; O.ME.P.S. Battipaglia, People Strategy Panthers Roseto, Alama San Martino di Lupari, Geas Sesto San Giovanni 2; Ladies Libertas Livorno, Logiman Broni, CLV-Limonta Costa Masnaga, RMB Brixia Basket 0