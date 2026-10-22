Basket femminile: Venezia raddoppia in Eurocup battendo l’Elitzur Ramle

2/2 in EuroCup per l’Umana Reyer Venezia. La squadra di Andrea Mazzon supera con il punteggio di 64-79 l’Elitzur Ramle in una strana sfida al Taliercio nella quale, paradossalmente, è “squadra ospite”. Questo perché, stante l’impossibilità di andare in Israele, si è organizzato un double header su tre giorni, che vedrà di nuovo in campo le due squadre sabato ancora nell’arena mestrina. MVP della partita Lorela Cubaj con 15 punti e 13 rimbalzi, in una partita comunque giocata molto bene di squadra dalle orogranata.

Prime fasi in cui Venezia prova a lanciarsi in avanti con Chery e Dojkic, riprese da Raber che è sostanzialmente l’unica ragione per cui l’Elitzur resta vicino. Whittle spinge il nuovo allungo, ma il numero vero lo fa Villa: palleggio dietro la schiena, partenza dal palleggio dall’arco, altro palleggio dietro la schiena e canestro dell’8-15 con fallo annesso, il che porta all’8-16. Pian piano la Reyer se ne va, con le italiane e Cvitkovic che portano il vantaggio fin sul +11 prima di quattro punti di Hatokay: 18-25 a fine primo quarto.

Il divario resta spesso attorno alle sei-nove lunghezze per buona parte del secondo quarto, in cui Venezia dimostra comunque di saper tenere in mano con efficacia la situazione respingendo qualsiasi attacco. E, sul 30-37, arriva anche una fiammata ancora di Villa, Cubaj e Whittle: 0-6, timeout che non ferma Lorela, la quale porta i punti di distacco a 17 prima del 35-53 che arriva con la tripla di Dojkic prima della seconda sirena.

Kraker, Raber, Thomas e un attacco veneziano che funziona meno a inizio terzo quarto segnano il rientro dell’Elitzur, che risale sul 44-55 causando il timeout di Mazzon. Tanto basta a Whittle per incaricarsi del nuovo +17, ma arriva un altro recupero da parte delle avversarie che ha la forma di un 11-0 in cui emerge soprattutto la figura di Pocek. Ed è proprio sul 55-61, con 5’32” senza realizzare per Venezia, che finisce il terzo periodo.

L’Elitzur riesce a contenere il divario ancora di più, e ad arrivare fino al -4 con la tripla di Rinat, ma a quel punto inizia a rientrare davvero in campo Cubaj con tutto ciò che ha: punti, rimbalzi, bella visione di gioco, capacità un po’ di qualsiasi cosa possibile. E così, in un paio di minuti, arriva il nuovo +17, stavolta davvero in cassaforte, da parte della Reyer, che negli ultimi due minuti e mezzo rallenta il ritmo e chiude sul 64-79.

ELITZUR RAMLE-UMANA REYER VENEZIA 64-79

ELITZUR – Tomancova ne, Eisner*, Tirosh* 5, Kraker* 5, Hatokay 7, Penker ne, Thomas* 12, Rinat 10, Pocek 13, Raber* 12. All. Inbar

VENEZIA – Cvitkovic 4, Villa* 9, Pan 7, Pasa 7, Chery* 10, Cubaj* 15, Dojkic* 15, Whitttle* 10, Santucci, Ustby 2, Smorto ne, Zuccon ne. All. Mazzon