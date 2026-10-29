Basket femminile, una pazzesca Fondren trascina la BCC Derthona alla terza vittoria in EuroCup

Continua la straordinaria stagione europea della BCC Derthona. La squadra piemontese è ancora imbattuta in EuroCup, centrando la terza vittoria consecutiva e questa volta sul campo della squadra francese del Landerneau Bretagne Basket con il punteggio di 73-68. Dopo aver allungato nel secondo quarto, la BCC è riuscita a resistere alla rimonta delle francesi, restando in testa alla classifica del gruppo H.

Derthona è stata trascinata da una prestazione clamorosa di Cornelia Fondren, che è riuscita addirittura a mettere a referto una pazzesca tripla doppia da 27 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Al Landerneau, invece, non sono bastati i 23 punti di Harmoni Turner.

Dopo un primo quarto equilibrato, la BCC cambia marcia nella seconda frazione, imponendosi con un parziale di 27-14. A dare il via all’allungo sono i canestri di Wnorowska, mentre la tripla di Leonardi permette alla squadra di raggiungere per la prima volta un vantaggio in doppia cifra.

Nel terzo periodo Fondren firma un gioco da tre punti che vale il +18, ma Landerneau non si arrende e risponde prontamente, riportandosi sotto la doppia cifra grazie a cinque punti consecutivi di Yerbe. La formazione francese continua a lottare e nel finale riesce a riavvicinarsi fino al -3, dopo una tripla di Cortana nell’ultimo minuto. A spegnere le speranze delle ospiti ci pensa però Frustaci, precisa dalla lunetta con un perfetto 2/2 che mette al sicuro il risultato.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

LANDERNEAU BRETAGNE BASKET – AUTOSPED BCC DERTHONA 68-73 (17-17, 14-27, 21-17, 16-12)

Landerneau: Rafiu, Cortana 5, Cariou 6, Kaba 14, Heriaud, Albert 6, Turner 23, Yerbe 12, Komara 2, Selle, Boudhil

Derthona: Varga 7, Conte, Pysmennyk 4, Caloro 1, Leonardi 8, Fondren 27, Iliyo, Arado 2, Frustaci 6, Dixon 8, Zanetti, Wnorowska 10