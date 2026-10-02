Basket femminile, ufficializzata la sede di Italia-Slovenia: comincia a Terni il cammino verso gli Europei 2027

Nell’ambito del Consiglio Federale della FIP, tenutosi quest’oggi a Roma presso il Salone d’Onore del Coni, è stata ufficializzata la sede di Italia-Slovenia, primo incontro valevole per le qualificazioni agli Europei di basket femminile 2027. Il match delle azzurre andrà in scena al Pala Terni di Terni mercoledì 11 novembre alle ore 20.00.

Matilde Villa e compagne cominceranno in Umbria la lunga marcia verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, che passa necessariamente dalla conquista del pass per la rassegna continentale in programma a giugno 2027 tra Belgio, Finlandia, Lituania e Svezia. L’Italbasket femminile vuole proseguire il suo percorso di crescita, dopo il bronzo europeo nel 2025 ed il buon Mondiale disputato poche settimane fa a Berlino.

Come riporta il comunicato della FIP, in apertura del consiglio federale “Petrucci ha espresso le più vive congratulazioni al Commissario Tecnico Andrea Capobianco, allo staff e alla Nazionale femminile per il percorso al recente Mondiale di Berlino. Nel corso della competizione, l’Italia ha dimostrato di poter giocare alla pari con le più grandi potenze del basket mondiale, mettendo in mostra carattere, qualità di gioco e un profondo senso di appartenenza. Un cammino che ha contribuito a far lievitare l’entusiasmo e l’affetto dei tantissimi tifosi presenti a Berlino e di tutti i sostenitori da casa. Le prestazioni offerte hanno rappresentato continuità con il percorso che lo scorso anno ha visto la Nazionale vincere una medaglia di bronzo europea“.

L’Italia è stata inserita nel K insieme a Slovenia, Lettonia e Austria. Prevista una doppia finestra FIBA per completare il round robin: la prima a novembre 2026 e la seconda a febbraio 2027. Si qualificano ad Eurobasket le prime due classificate del girone.