Basket
Basket femminile, successi per Tortona, Sesto San Giovanni e Campobasso nell’Opening day della Serie A1
Completate da pochi minuti anche le tre partite disputate oggi per l’Opening day della Serie A1 di basket femminile, quest’anno disputato presso La Molisana Arena di Campobasso: ecco come sono andate le sfide odierne.
AUTOSPED BCC DERTHONA TORTONA-O.ME.P.S BATTIPAGLIA 75-54
La Bertram Derthona Tortona si aggiudica il ‘lunch match’ contro l’O.ME.P.S. Battipaglia per 75-54 al termine di una partita decisa già nel secondo parziale. Primo quarto subito equilibrato, con le due squadre che lottano punto a punto e si ritrovano in perfetta parità dopo 10’ (16-16). Nella seconda frazione le piemontesi provano ad aumentare i giri del proprio motore e con un break di 7-0 si ritrovano anche a +12 (35-23), con Battipaglia che accusa il colpo e si ritrova a -15 all’intervallo lungo (42-27). Nella ripresa Tortona continua a premere sull’acceleratore e aggiorna costantemente il massimo vantaggio toccando anche il +31 (65-34), con le campane che non riescono a contenere l’offensiva avversaria e inseguono a -29 alla terza sirena (66-37). Ultimo quarto di pura gestione per la squadra piemontese, che può permettersi di amministrare il margine accumulato fino al 75-54 con cui chiude la pratica.
TOP SCORER
Tortona: Conte 17, Leonardi 14, Dixon 11
Battipaglia: Cornfield 14, Del Sole 13, Policari 9
GEAS SESTO SAN GIOVANNI-LOGIMAN BRONI 94-71
La Geas Sesto San Giovanni rispetta il pronostico rispondendo ai successi di ieri di Schio e Venezia battendo la Logiman Broni per 94-71. La Logiman prova ad impensierire subito la Geas (8-7), con le lombarde che puntualmente prendono le misure e salgono di livello sul finire del primo parziale con tre possessi pieni di vantaggio (26-17). Nel secondo quarto Sesto San Giovanni innesta le marce alte è scappa letteralmente nel punteggio, con Broni che non riesce ad incidere nella metà campo offensiva e al tempo stesso fatica ad alzare il muro in difesa: alla pausa lunga di metà partita la Geas conduce 49-35. Al rientro dagli spogliatoi le piemontesi accennano una timida reazione rosicchiando qualche punto (62-52), ma la Geas ribatte colpo su colpo e conserva un margine rassicurante al terzo stop (70-58). Nel quarto conclusivo Sesto San Giovanni torna nuovamente ad imporre il proprio ritmo e sfonda anche i venti punti di vantaggio (91-70), con Broni che cerca di limitare il più possibile i danni per il 94-71 con cui cede di fronte alle lombarde possibili terze incomode nella lotta scudetto.
TOP SCORER
Sesto San Giovanni: Okosun 28, White 20, Cornelius 15
Broni: Jasa 21, Togliani 20, Battle 10
LADIES LIBERTAS LIVORNO-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 55-57
La Molisana Magnolia Campobasso deve sudare 40’ per piegare la resistenza della coriacea Ladies Libertas Livorno vincendo 55-57 al termine di un’autentica battaglia. Le toscane – ritornate nella massima serie ‘rosa’ a distanza di diversi anni – mettono subito pressione alle padrone di casa (12-6), riuscendo anche a mantenere un possesso pieno di vantaggio al primo stop (15-12). Nel secondo quarto Campobasso inizia a carburare e trova la forza per pareggiare ben due volte i conti (29-29), ma è Livorno a trovarsi nuovamente avanti dopo 20’ (32-29). Nella terza frazione la Magnolia dà fondo a tutte le sue risorse a disposizione e mette ancora la freccia con un parziale di 8-0 (37-44), con Livorno che prende la sbandata ma riesce comunque a rimanere a contatto alla terza sirena (40-44). Nel quarto decisivo la sfida rimane in totale equilibrio con Livorno che accorcia le distanze e mette anche il naso avanti a pochi secondi dalla sirena finale (55-54), con Campobasso che non ci sta e trova il sussulto sul filo di lana per il 55-57 con cui vince ed esulta di fronte al pubblico amico.
TOP SCORER
Livorno: Hoppie 24, Cornelie-Sigmundova 10, Borondy e Gilli 5
Campobasso: Morrison e Vilka 11, Scott 10