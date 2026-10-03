Basket femminile: si apre la Serie A1 con l’Opening Day. Vincono Schio e Venezia, colpo San Martino di Lupari

Si è aperto ufficialmente oggi il campionato di Serie A1 di basket femminile. Tre le partite in programma, come prevede la prassi dell’Opening Day di Campobasso. E se al Palaselvapiana Schio e Venezia di problemi non ne hanno, è San Martino di Lupari a regalare il primo grande sussulto rumoroso dell’annata.

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA-FAMILA WUBER SCHIO 40-98

Poco da dire per quel che riguarda la gara che apre l’Opening Day. Troppa la differenza tra le due compagini, il che corrisponde anche a una diversa serie di obiettivi dell’una e dell’altra squadra. Costa Masnaga regge fondamentalmente un quarto e con il quintetto base, ma il vero grande divario è quello che esiste con la panchina. Del resto, il Famila può permettersi di far entrare Mariam Coulibaly, che risponde presente con 24 punti e 7 rimbalzi, mentre Olbis Andrè realizza una doppia doppia da 11 punti e 12 rimbalzi. E d’altro canto, a una prima metà di gara da 59 punti corrisponde anche una difesa che concede 9, 9 e 8 punti nei tre quarti successivi al primo.

TOP SCORER

COSTA MASNAGA: Frankl Sandberg 11, Crockett 8, Pilatone, Spinelli e Brennecke 7

SCHIO: Coulibaly 24, Mestdagh 17, Attura, Andrè e Bertsch 11

UMANA REYER VENEZIA-RMB BRIXIA BASKET 92-50

Anche la seconda partita dell’Opening Day è sostanzialmente un monologo a favore della Reyer, che trova una prima forma di riscatto rispetto alla mancata qualificazione in Eurolega (giocherà l’EuroCup). Non ha storia, questo match, con Matilde Villa e Alissa Ustby che fanno quello che vogliono, rispettivamente con 11/14 e 10/17 dal campo. Quasi particolare l’inizio di match: parziale 23-0 Reyer, Brixia che con voglia e Toi si rimette in marcia e arriva anche al 33-24, poi è solo Umana che non deve far altro che tenere il piede sull’acceleratore e andare verso la prima vittoria stagionale.

TOP SCORER

VENEZIA: Villa 24, Ustby 21, Whittle 17

BRIXIA: Toi 16, Svetlikova 15, D’Alie 10

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI-PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO 84-75

Per il tipo di attesa creatasi attorno a Roseto dopo la semifinale scudetto raggiunta nella passata annata, questa è davvero la prima grande sorpresa della giornata. Arriva (anche) perché Evita Herminjard, dalla Svizzera con furore, tira fuori una performance da 35 punti con 6/7 da tre, ma giunge anche per una grande applicazione da parte dell’Alama. Roseto, infatti, va avanti 16-29 nel primo quarto con Reichert e Clark apparentemente inarrestabili, e quel vantaggio se lo tiene fino all’intervallo. Poi le giallonere, in attacco, diventano inafferrabili, realizzano 50 punti nella seconda metà di gara, hanno in Georgieva anche l’autrice di una doppia doppia da 16+10 e così arriva un successo di notevole significato. E quella di Herminjard, c’è da starne certi, resterà una prova da annali della stagione.

TOP SCORER

SAN MARTINO DI LUPARI: Herminjard 35, Georgieva 16, Guarise 15

ROSETO: Reichert 18, Clark 16, Bernardi e Brejchova 13