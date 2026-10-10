Basket femminile, Serie A1: Schio batte senza problemi la Geas Sesto San Giovanni

Alla seconda giornata di Serie A1 il Palaromare di Schio è stato teatro di una vittoria senza storia per le padrone di casa, che hanno travolto Sesto San Giovanni 85-43. Dopo un avvio equilibrato, la Famila ha preso il largo nel secondo quarto con due parziali pesanti, chiudendo di fatto il match già all’intervallo. Miglior marcatrice dell’incontro Mestdagh, con 17 punti.

La prima metà del primo quarto è vissuta sull’equilibrio, con la Geas che parte meglio, poi un continuo botta e risposta non permette a nessuna delle due squadre di allungare. Nella seconda metà, però, le triple di Mestdagh e Verona danno la prima scossa e Schio va al primo stop avanti 16-9.

Cambia completamente la musica nel secondo quarto, dove le padrone di casa trovano percentuali decisamente migliori e prima con un parziale iniziale di 6-0 e poi con un altro di 9-0 piegano le gambe alla Geas. Le milanesi non hanno la forza di rispondere, confermano i 9 punti del primo quarto, ma il passivo è ben più pesante e con 12 punti di Mestdagh si va al riposo con Schio in vantaggio 43-18.

Match virtualmente chiuso, dunque, dopo 20 minuti e nel terzo quarto Schio amministra e continua ad allungare e va all’ultimo stop avanti 70-31. Gli ultimi 10 minuti servono solo per aggiornare le statistiche, con Mestdagh che si conferma miglior marcatrice con 17 punti, mentre alla fine Schio si impone con un netto 85-43.