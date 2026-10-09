Basket femminile, Schio-Sesto San Giovanni il ‘big match’ della 2a giornata di Serie A1. La Reyer Venezia fa visita a Broni

Dopo l’Opening day della settimana scorsa, la Serie A1 di basket femminile si appresta a vivere nel weekend alle porte la seconda giornata della regular season 2026-2027: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Il programma si apre con l’anticipo di domani sera delle ore 19:30 tra la Famila Wuber Schio campione d’Italia in carica e la Geas Sesto San Giovanni, con le lombarde che proveranno a mettere in difficoltà le scledensi nel match di cartello di questo turno. Passando poi a domenica 11 ottobre, il pomeriggio vede alle ore 16:30 l’O.ME.P.S. Battipagliaospitare la neo-promossa CLV-Limonta Costa Masnaga, con entrambe le squadre in cerca di riscatto dopo l’esordio negativo di sette giorni fa.

Alle ore 18:00, invece, sono quattro le sfide previste che si giocheranno in contemporanea nella domenica di basket femminile: La Molisana Magnolia Campobasso, dopo aver ospitato la prima giornata tra le mura amiche, rimane in casa per affrontare l’Alama San Martino di Lipari. La RMB Brixia attende al PalaLeonessa l’Autosped G BCC Derthona Tortona, in un match tra due compagini che proveranno a scalare posizioni in classifica. La People Strategy Panthers Roseto se la vedrà con l’altra neo-promossa Libertas Ladies Livorno che ha messo in difficoltà Campobasso, con l’Umana Reyer Venezia che fa visita alla Logiman Broni per rimanere subito in scia a Schio e Sesto San Giovanni.