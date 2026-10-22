Basket
Basket femminile: Schio raddoppia in Eurolega, Stella Rossa sconfitta d’autorità
Il Famila Schio non lascia, anzi raddoppia. La squadra allenata da Georgios Dikaioulakos fa il bis in Eurolega, battendo la Stella Rossa al PalaRomare con il punteggio di 84-72, spaccando in due la partita nel terzo quarto. MVP a doppia assegnazione, perché se è vero che Mariam Coulibaly scrive 14 punti, 13 rimbalzi e 5 palle rubate sul tabellino (dove non c’è scritto che le avversarie, fondamentalmente, rimbalzano su di lei che resta immobile), è altrettanto vero che Kitija Laksa è quasi infallibile con 24 punti, 5/5 da due, 4/6 da tre e 2/2 in lunetta. Dall’altra parte 19 di Aliyah Collier e 12 di Artemis Spanou.
Schio parte abbastanza piano, nel senso che in un minuto e mezzo si trova già sotto 2-9 con Collier che detta il gioco insieme a Spanou e a Scherf. Dikaioulakos non perde tempo e in due minuti chiama timeout, ma questo non ferma Henderson per il 2-11. Si sblocca Conde, poi lo fa Coulibaly, e dall’arco il Famila trova il modo di rientrare fino al -2 siglato da Verona andando più vicino a canestro. Conde segna il -1 (17-18), poi subisce un colpo duro sotto il mento e deve uscire temporaneamente. Due liberi di Zanardi significano 19-18 dopo 10′.
Si riparte con un certo equilibrio, dato anche dal fatto che ora si segna di meno e per buona misura lo si fa dalla lunetta. A sbloccare questo tipo di dinamica è Mestdagh con la tripla del 27-23, con Dugalic e Turudic (quest’ultima di nuovo da tre) a rispondere per la parità a quota 30. Pian piano, però, sono soprattutto le iniziative di Laksa a farsi significative per il Famila, mentre Scherf tiene viva la Stella Rossa per il 37-34 all’intervallo.
Le serbe non mollano nemmeno al rientro in campo, e con una tripla Dugalic porta tutto sulla nuova parità: 40-40. Da qui in avanti è solo Schio: Laksa con quattro punti in fila, Conde da tre, Laksa con un 2/2 come pure Coulibaly, ed in un attimo è 51-40. La strada diventa aperta sempre di più, se la Stella Rossa regge è per buona misura solo per i viaggi in lunetta, ma il quadro del match si fa più chiaro. E, a 10′ dalla fine, è 57-48.
Pronti via, e in 2’05” il Famila decide che la partita può finire qui. Sei punti di Laksa, quattro di Andrè, due di Zanardi, 68-48 e tutto è in ghiaccio. Anzi no, perché la Stella Rossa, comunque, non è squadra che molla e, infatti, ogni volta che Schio toglie il piede dall’acceleratore ha in Collier e Dahan Sujic, coadiuvate da Dugalic, le giocatrici che provano a ricucire il divario, cui poi si aggiunge Scherf. Non è però una situazione nella quale si possa davvero sognare il rientro: Schio controlla abbastanza agilmente e chiude 84-72.
BERETTA FAMILA SCHIO-STELLA ROSSA 84-72
SCHIO – Mestdagh 3, Zanardi 10, Verona* 10, Conde* 13, Panzera 1, Coulibaly* 14, Andrè 8, Bertsch* 1, Egwoh ne, Attura, Keys, Laksa* 24. All. Dikaioulakos
STELLA ROSSA – Naumcev*, Katanic 2, Collier* 19, Dahan Sujic 7, Scherf* 8, Wilkinson 2, da Silva 2, Spanou* 12, Levy, Turudic 6, Dugalic 9, Henderson* 5. All . Maljkovic