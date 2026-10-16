Basket femminile, Schio-Campobasso il big match della 3a giornata di Serie A1. Derby veneto tra Venezia e San Martino di Lupari

Prosegue la regular season 2026-2027 della Serie A1 di basket femminile, con la terza giornata in programma nel weekend alle porte che si disputerà interamente domenica 18 ottobre: ecco cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Il primo match previsto alle ore 14:30 vede un incrocio tutto piemontese tra l’Autosped G BCC Derthona Tortona e la Logiman Broni, con Tortona alla ricerca del terzo successo consecutivo per rimanere in scia alle migliori mentre Broni punta al riscatto dopo due ko di fila. Alle ore 17:00 la Geas Sesto San Giovanni ospita tra le mura amiche l’O.ME.P.S. Battipaglia per calare il tris, con le campane che cercano di invertire la rotta dopo le battute d’arresto nei turni precedenti.

Tre sono invece le sfide che si giocheranno in contemporanea alle ore 18:00: le Ladies Libertas Livorno attendono in casa la RMB Brixia, con le toscane ancora alla ricerca del primo sigillo in questa stagione; l’altra neo-promossa ovvero la CLV-Limonta Costa Masnaga se la vedrà con la People Strategy Panthers Roseto, con le abruzzesi che hanno all’attivo un successo e una sconfitta; aria di derby veneto invece quella che si respirerà a San Martino di Lupari (Padova) tra l’Alama e la Reyer Venezia, con entrambe le squadre a punteggio pieno.

A completare il programma della terza giornata sarà il posticipo delle ore 20:45 ovvero il ‘big match’ di questo turno tra la Famila Wuber Schio campione d’Italia in carica e La Molisana Magnolia Campobasso: le due compagini sono ancora imbattute (2-0), per cui chi uscirà sconfitto da questa sfida incasserà il primo ko stagionale in Campionato.