Basket
Basket femminile, scatta la Serie A1 col tradizionale ‘Opening day’. Schio sfida la neo-promossa Costa Masnaga, Venezia affronta Brescia
Mandata in archivio l’estate della Nazionale culminata con il mondiale di settembre il basket femminile riparte con la Serie A1 che scatta nel weekend alle porte con il tradizionale Opening day che quest’anno si svolgerà nella cornice de La Molisana Arena di Campobasso: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende in questa prima giornata della regular season 2026-2027.
Ad aprire il programma le campionesse d’Italia della Famila Wuber Schio, che domani alle ore 15:00 sfidano una delle neo-promosse ovvero la CLV Limonta Costa-Masnaga per provare ad iniziare il campionato col piede giusto. A seguire, con palla a due alle ore 17:15, toccherà invece alle vice-campionesse uscenti dell’Umana Reyer Venezia che se la vedranno invece con la RMB Brixia per cercare di trovare una vittoria all’esordio in questa nuova stagione. Completa il programma del sabato il terzo match (ore 19:30) tra l’Alama San Martino di Lupari e la People Strategy Panters Roseto tra due squadre che puntano a centrare la post-season.
Passando poi a domenica 4 ottobre, alle ore 13:45, le piemontesi dell’Autosped G BCC Derthona Tortona affrontano l’O.ME.P.S. Battipaglia che cercherà di confermarsi nella massima categoria anche quest’anno. Alle ore 15:45 la Geas Sesto San Giovanni – reduce dal successo in campo internazionale di mercoledì sera – se la vedrà con la Logiman Broni, con le lombarde possibili terze incomode nella lotta scudetto tra Schio e Venezia. Chiudono il programma le padrone di casa de La Molisana Magnolia Campobasso che scendono in campo alle ore 18:15 contro l’altra neo-promossa ovvero le Ladies Libertas Livorno capaci di riportare la città toscana a disputare la Serie A1.