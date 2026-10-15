Basket femminile: Reyer Venezia travolgente su Cluj all’esordio in EuroCup

Vittoria di proporzioni perfino esagerate per l’Umana Reyer Venezia nella prima di EuroCup femminile 2026-2027. La squadra allenata da Andrea Mazzon batte con un notevole 111-47 le rumene dell’Universitatea Cluj, un divario sostanzialmente enorme in una partita nella quale la Reyer si può permettere di lasciare a riposo Lorela Cubaj.

Di fatto la partita non c’è fin dall’inizio, con Ustby e Chery che indicano la via per le orogranata fin dal 15-3 iniziale. Si aggiunge anche l’onda di Pan e Santucci, con la tripla di Cvitkovic che chiude un impressionante 29-8. In realtà, però, è tutta la Reyer a girare perfettamente in attacco. Secondo periodo privo di rischi per la squadra di casa, che continua ad aumentare vertiginosamente il vantaggio: Whittle si aggiunge alla festa, all’intervallo è 53-20.

L’incontro prosegue fondamentalmente senza che esista davvero un senso logico per dargli una prosecuzione agonistica adeguata. Cluj è troppo inferiore in questa versione, oltretutto anche depotenziata rispetto al massimo teorico possibile. La Reyer può dare avvio a un vortice di rotazioni importante, e nel finale c’è anche spazio per la classe 2009 Sofia Zuccon, che da Matilde Villa riceve il pallone che le regala i primi due punti da pro.

Prossimo impegno della Reyer è quello doppio, in Europa, la prossima settimana contro l’Elitzur Ramle. Poiché non è possibile in questo momento andare in Israele senza rischio, la doppia sfida si giocherà direttamente al Taliercio il 22 e 24 ottobre: una situazione particolare che ha comportato anche lo spostamento della sfida di campionato sempre del 24 contro Costa Masnaga, di scena a metà novembre.

UMANA REYER VENEZIA-UNIVERSITATEA CLUJ 111-47

VENEZIA – Cvitkovic 15, Villa* 4, Pan 17, Pasa 4, Chery* 16, Cubaj ne, Dojkic* 8, Whittle* 13, Santucci 7, Ustby* 16, Smorto 9, Zuccon 2. All. Mazzon

CLUJ – Jackson ne, Vadan, Podar* 4, Lipovan* 9, Markisic* 16, Kozman 3, Axintie ne, Pop, Gradwell* 8, Bara* 7, Olar. All. Perovic