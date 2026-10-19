Basket femminile, le migliori italiane della 3 giornata di A1. Verona e Santucci protagoniste per Schio e Venezia

MIGLIORI ITALIANE TERZA GIORNATA SERIE A1 2026-2027

Anna Togliani (Broni) – Colpo esterno importante delle lombarde, che espugnano il campo del Derthona, ottenendo il primo successo in campionato grazie soprattutto alla prestazione della playmaker, che ha chiuso un’ottima partita con 13 punti, 6 rimbalzi e 5 assist con un totale di 17 di valutazione.

Ilaria Bernardi e Costanza Miccoli (Roseto) – Netto successo da parte della formazione abruzzese, che domina sul campo di Costa Masnaga. Tra le protagoniste ci sono sicuramente le due azzurre, che mettono a referto rispettivamente 12 e 11 punti.

Laura Toffali e Caterina Gilli (Livorno) – La Libertas festeggia il primo successo stagionale, vincendo nettamente in casa contro la Brixia. Una partita davvero a senso unico, visto che le toscane arrivano anche sopra il muro dei 100 punti, grazie anche alle prestazioni delle sue italiane con Toffali e Gilli entrambe a quota 13 punti.

Raelin D’Alie (Brixia) – Nel disastro completo della trasferta di Livorno la play che ha fatto anche parte della Nazionale è stata davvero l’unica luce nel buio totale. La Brixia segna solo 59 punti e 20 dei quali arrivano proprio da D’Alie.

Mariella Santucci (Venezia) – La Reyer resta a punteggio pieno in testa alla classifica e domina il derby veneto contro San Martino di Lupari. Tutto facile per Venezia, con il solito ottimo gruppo azzurro, con la play che mette a referto 13 punti.

Costanza Verona (Schio) – Anche Schio continua nella sua imbattibilità stagionale e non ha assolutamente problemi contro Campobasso. Ci mette lo zampino anche “Cocca”, che firma 13 punti ed è un delle migliori del Famila.