Basket femminile, le migliori italiane della 2^ giornata di A1: Olbis Andrè ancora in doppia doppia, bene Pan e Villa

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA SECONDA GIORNATA DELLA SERIE A1 DI BASKET FEMMINILE

Olbis Andrè (Schio) – seconda doppia doppia consecutiva in campionato. Dopo l’ottima prestazione all’Opening Day, la capitana della Nazionale si ripete anche il Geas Sesto San Giovanni. Un’altra vittoria facile per Schio, che ha un ottimo contributo dalla sua lunga, che mette a referto 12 punti e 11 rimbalzi

Sara Madera (Campobasso) – tra le squadre a punteggio pieno c’è Campobasso. Un inizio di stagione decisamente positivo per la formazione molisana, che ha sicuramente nella lunga azzurra uno dei suoi punti di forza. Anche nel successo contro San Martino di Lupari sono arrivati 14 punti.

Raelin D’Alie (Brixia) – una delle poche note liete nella brutta sconfitta della formazione bresciana contro il Derthona. La play, che è stata anche nel giro della Nazionale, ha sfiorato la doppia doppia con 14 punti e 8 assist a referto.

Sofia Frustaci (Derthona) – si è avvicinata alla sua miglior prestazione della carriera in A1. Una prova dall’arco clamorosa, segnando cinque delle sette triple tentate. Derthona ha dominato contro la Brixia ed è una delle formazioni ancora imbattute, grazie anche ai 22 punti della giocatrice italiana.

Francesca Pan (Venezia) – una vittoria per la Reyer sicuramente più complicata del previsto, visto che Broni è rimasta attaccata alla squadra veneta fino cinque minuti dalla fine. La miglior marcatrice di Venezia è stata proprio l’ala della Nazionale, che ha messo a referto 16 punti.

Matilde Villa (Venezia) – l’anima italiana della Reyer si è fatta sentire in questa seconda giornata. Oltre alla già citata Pan, protagonista è stata anche la play della Nazionale, che ha chiuso una prova sicuramente positiva con 14 punti, ai quali si aggiungono anche 5 rimbalzi e 4 assist.