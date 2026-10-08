Basket femminile, le azzurre da seguire nei campionati esteri e nelle Università americane

Andiamo a riepilogare un ampio lotto di giocatrici italiane che in questa stagione non vedremo giocare nei nostri confini. La novità è che in quest’annata di materiale ce n’è tanto e anche di importante tra giocatrici in orbita Nazionale, altre che l’azzurro l’hanno vissuto e figure di una certa importanza anche nel campionato italiano. Nota di servizio: qui non si parlerà della questione WNBA, anche se Cecilia Zandalasini è tuttora impegnata con le Golden State Valkyries, perché a fine stagione (sebbene le date collidano parzialmente) ritornerà a Schio. Ugualmente non verranno considerati i casi di developmental player contract di Costanza Verona e Matilde Villa alle Dallas Wings e alle Atlanta Dream.

Europa

In questa fattispecie i nomi principi sono quattro: Martina Fassina, che segue la strada che l’anno scorso fu di Laura Spreafico all’Avenida di Salamanca, Alessandra Orsili, che invece in terra iberica era già stata, a Lugo, e invece stavolta fa tappa al Cadi La Seu, Elisa Penna, già opzione di primo piano azzurra in passato e ora all’Emlak Konut, squadra di grandi ambizioni presenti e ancor più future in Turchia, e Debora Carangelo, che porta la sua esperienza in Ungheria al Csata TKK. Interessante anche il passaggio di Beatrice Del Pero a Keltern e di Elisa Pinzan all’Energa Torun.

Martina Fassina – Perfumerías Avenida (Spagna)

Alessandra Orsili – Cadí La Seu (Spagna)

Elisa Penna – Emlak Konut (Turchia)

Beatrice Del Pero – Rutronik Stars Keltern (Germania)

Alice Recanati – Nyon Basket Féminin (Svizzera)

Debora Carangelo – Csata TKK (Ungheria)

Elisa Pinzan – Energa Toruń (Polonia)

Francesca Bucchieri – UBSC DBBC Graz (Austria)

NCAA Division I

Qui i nomi da seguire ci sono, e vanno tenuti ben d’occhio. Vittoria Blasigh ed Eleonora Villa, per forza di cose, sono i più gettonati: l’una per i Mondiali, l’altra perché è già grande protagonista e con uno status ben indipendente rispetto alla sorella Matilde. Candy Edokpaigbe, poi, sarà senz’altro protagonista a San Francisco, mentre da tenere particolarmente d’occhio c’è anche l’ex Geas Cristina Osazuwa. Attenzione alla scelta di Francesca Baldassarre, classe 2008 e già il coraggio di buttarsi nella mischia, e a Virginia Tech.

Da rimarcare, poi, che ci sono giocatrici anche ai livelli meno gettonati, sotto la Division I, un universo particolare, ma che delle volte può regalare soddisfazioni importanti. Un terreno che può non essere esaustivo, a causa delle dimensioni molto ampie del campione rappresentativo, ma che indubbiamente rappresenta un potenziale trampolino di lancio per molte nei più disparati obiettivi. Talvolta anche quello del passaggio di livello, che non è raro sul fronte universitario.

Eleonora Villa – Washington State

Vittoria Blasigh – UCF

Candy Edokpaigbe – San Francisco

Cristina Osazuwa – Kansas State

Nicole Torresani – VCU

Martina Fantini – Arizona State

Sofia Ceppellotti – Texas State

Greta Ramon – North Alabama

Anita Franchini – Texas A&M

Fiamma Serra – Hawaii

Giorgia Gorini – Ball State

Matilde Motta – McNeese

Emma Arcà – Stonehill

Laura Di Stefano – Tulsa

Caterina Piatti – Virginia

Emma Zuccon – Albany

Olivia Ostoni – La Salle

Gaia Castelli – Northern Kentucky

Eva DeChent – San Diego State

Carlotta Cocuzza – CSUN

Emma D’Este – North Alabama

Francesca Baldassarre – Virginia Tech

Sveva Bernasconi – Davidson

Ludovica Sammartino – Mississippi State

Princess Amy Jakpa – UNC Greensboro

Matilde Baron – NJIT

NCAA Division II

Martina Garofalo Eckerd College

Sara Moretti Arkansas–Fort Smith

Ludovica Tumeo Arkansas–Fort Smith

Camilla Satori Emporia State

NJCAA

Elena Lazzari – Highland Community College