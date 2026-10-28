Basket femminile, EuroCup: per la Geas è finalmente l’Alba. Battuta Berlino

Arriva, dopo due sconfitte, la prima vittoria in EuroCup per la Geas Sesto San Giovanni, che al PalaAllende batte con merito l’Alba Berlino e si rimette in corsa per la seconda fase del torneo. Un match che ha visto le milanesi sempre avanti, guidate da Okosun, Turel e Cornelius, e che dà una bella scossa all’ambiente.

Avvio dai ritmi lenti, ma che premia la Geas che nei primi minuti del match va sul 6-2. Rispondono, però, le tedesche e prima metà del primo quarto segnata da un grande equilibrio e da pochi punti. Due triple di Cornelius e Nicolodi, però, danno la prima scossa alla partita e Geas che va sul +8. Nel finale prova a ricucire l’Alba Berlino, ma ancora da oltre l’arco Nicolodi e poi Turel fissano il punteggio sul 24-15.

Ancora Turel regala il +12 a inizio secondo quarto, anche se l’Alba prova a restare aggrappata al match. Anche se la Geas ha abbassato le sue percentuali in attacco, in difesa regge bene l’urto restano attorno alla doppia cifra di vantaggio. È Laura Cornelius grande protagonista del primo tempo, assieme a Turel e Okosun, e Sesto San Giovanni che va al riposo in vantaggio 38-31.

Continua a correre la Geas, tenendo a distanza di sicurezza le tedesche, con Okosun protagonista. Ancora una volta sono le triple di Nicolodi a far male all’Alba Berlino, con le milanesi che tornano in doppia cifra di vantaggio. Si viaggia sempre sull’asse Nicolodi/Okosun nel finale del quarto e Geas che va all’ultimo stop avanti 53-40.

E la parola fine, almeno virtualmente, la mettono le tre triple di Turel, Kacerik e Toffolo che valgono il +22 a inizio quarto quarto. Alba Berlino sparita dal campo e Geas che piazza un parziale di 14-0 a inizio quarto, fondamentale anche in chiave differenza punti. Così l’ultima parte del match è un lungo garbage time che serve solo – appunto – per la differenza punti e le statistiche, con Okosun che chiude con 17 punti, Turel e Cornelius 12. Vince nettamente la Geas Sesto San Giovanni che batte l’Alba Berlino 72-54.