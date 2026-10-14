Basket femminile, esordio vincente per Campobasso in Eurocup. Battuto il Celje

Prima partita e prima vittoria per la Molisana Magnolia Campobasso nell’Eurocup femminile 2026-2027. La squadra italiana, tra le mura amiche, ha superato agilmente le slovene del Cinkarna Celje con il punteggio di 75-53. Partita in discesa dalla ripresa per le molisane che negli ultimi 20′ hanno lasciato poco spazio alle avversarie. Grande protagonista Sara Madera con 19 punti a referto.

Primo quarto molto equilibrato fin dall’inizio. Dopo i primi punti ospiti, le molisane trovano il pareggio con Vilka e poi allungano sul +4 grazie ai quattro punti di fila di Sara Madera. Le slovene si riavvicinano con Baric ma è Scott a segnare il canestro del +4 italiano. La tripla di Slonjsak vale il -1 ma con i liberi la Magnolia rimane avanti. Dopo i primi 10′ Campobasso è avanti 17-16.

Nella seconda frazione la squadra italiana spinge sull’acceleratore. Vilka piazza subito la tripla ma inizialmente Celje reagisce con Guska. Poi Vilka e Scott proseguono indisturbate a segnare, portando sul +11 la Molisana. Guska e Baric tamponano la fuga italiana ma Madera e Giacchetti hanno piani diversi; parziale di 7-0 e +13. All’intervallo lungo le molisano conducono per 40-27.

Campobasso parte forte anche nella ripresa con le triple di Simon e Morrison (+19). Slonjsak risponde dall’arco ma Meldere segna il +20 italiano. Le slovene rispondo subito con otto punti di fila prima che Madera fermi la rimonta ospite (+16). Nel finale segnano ancora Madera e Slonjsak, grandi protagoniste del quarto. A 10′ dalla fine la Molisana ha ancora un vantaggio rassicurante (57-42).

Quarto finale in cui le molisane devono solo gestire. Vilka continua a segnare da tre e Madera e Scott fanno il resto da due (+23). Celje torna a segnare dopo minuti di digiuno con Slonjsak e con i cinque punti di Elgedawy ritornano sul -17. La tripla di Giacchetti mette il punto esclamativo sulla vittoria molisana ed il canestro di Morrison chiude il match per 75-53.