Basket femminile, Derthona festeggia l’esordio in EuroCup con una vittoria

Serata indimenticabile per il BCC Derthona, che bagna il suo storico esordio europeo con una vittoria. La squadra piemontese ha superato nella prima giornata di EuroCup femminile la formazione svizzera dell’Elfic Fribourg con il punteggio di 71-60 al termine di una partita che il BCC aveva già messo in archivio prima dell’intervallo.

La miglior marcatrice di Derthona è Anastasia Conte, che ha messo a referto 14 punti, ma c’è anche una doppia doppia sfiorata da Cornelia Fondren con 13 punti e 9 rimbalzi. Al Fribourg non sono bastati i 18 punti e 12 rimbalzi di Hannah Riddick e i 14 punti di Lauren Heard.

Un inizio di partita tutto per la formazione italiana, che domina il primo quarto, chiuso avanti addirittura di 14 punti (11-25). L’attacco svizzero fa una fatica terribile e segna appena solo 6 punti nel secondo quarto, con Derthona che mette in ghiaccio già la vittoria dopo due quarti (17-38). I secondi venti minuti sono di pura amministrazione per la squadra piemontese, anche se ha un rilassamento nell’ultimo quarto, con i padroni di casa che rimontano ma solo parzialmente fino al 71-60 finale.

IL TABELLLINO DELLA PARTITA

ELFIC FRIBOURG – BCC DERTHONA BASKET 60-71 (11-25, 6-13, 16-12, 27-21)

Fribourg: Balunga, Van der Kaaij, S. Martinez, Popovic 12, C. Martinez 7, Moix, Holmberg 9, Benjak, Riddick 18, Heard 14, Furrer

Derthona: Carosi, Varga 8, Conte 14, Pysmennyk, Caloro, Leonardi 7, Fondren 13, Iliyo 4, Arado 2, Frustaci 7, Dixon 8, Wnorowska 5