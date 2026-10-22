Basket femminile, Derthona concede il bis in EuroCup e vince anche contro Poznan

Seconda vittoria consecutiva per il BCC Derthona in EuroCup. Un inizio di stagione europea davvero eccellente per la squadra piemontese, che alla prima di sempre in casa riesce ad ottenere la vittoria contro le polacche dell’ENEA Poznan per 73-64. Il Derthona resta così in vetta alla classifica del gruppo H.

Ottima prestazione da parte di Anastasia Conte, che è stata la miglior marcatrice di Derthona con 15 punti. In doppia cifra per il BCC terminano anche Cornelia Fondren ed Elizabeth Dixon, che hanno messo a referto entrambe 11 punti. Al Poznan non sono bastati i 15 punti di Laura Miskiniene e Gmrice Davis.

Super avvio del BCC, che dopo quattro minuti ha già raggiunto la doppia cifra di vantaggio (14-4). Le polacche provano a reagire, ma il primo quarto si chiude comunque con la squadra italiana avanti di otto punti (19-11). Ad inizio secondo quarto Derthona tenta subito l’allungo e la tripla di Frustaci vale il +13 (25-12). Da quel momento, però, l’attacco della squadra piemontese si blocca, con Poznan che firma un clamoroso parziale di 15-2 guidato dai canestri di Davis e soprattutto Miskiniene. Negli ultimi minuti, però, Conte e Zanetti ridanno il vantaggio a Derthona, che chiude avanti all’intervallo 36-31.

Al ritorno in campo dalla pausa lunga è dominio assoluto di Derthona che firma un parziale di 11-0 con le giocate di Dixon e le triple di Varga e Wnorowska (47-31). Derthona riesce a mantenere il vantaggio comodamente sul +19 (57-38) quando si entra negli ultimi dieci minuti. Il Poznan parte forte in avvio di ultimo quarto e arriva sul -9 con il canestro di Fitzgerald (59-50). Derthona supera il momento complicato e Arado trova una tripla importantissima (67-54). La BCC amministra il vantaggio e chiude 73-64, ottenendo un’altra vittoria.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BCC DERTHONA – ENEA POZNAN 73-64 (19-11, 17-20, 21-7, 16-26)

Derthona: Carosi, Varga 3, Conte 15, Pysmennyk 5, Caloro 3, Leonardi 4, Fondren 11, Arado 3, Frustaci 9, Dixon 11, Zanetti 4, Wnorowska 5

Poznan: Fitzgerald 9, Davis 15, Pszczolarska 4, Miskiniene 15, Jakubiuk 9, Popovic 7, Puzio 5, Piasecka, Glowczak, Haegenbarth